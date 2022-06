Les Françaises et les Français ont boudé les urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. La faute à la chaleur ou tout simplement un ras-le-bol en ce quatrième scrutin de l’année ? Quoi qu’il en soit, l’abstention devrait atteindre entre 53,5 % et 54 % au second tour des élections législatives, selon les estimations de cinq instituts de sondage. Au premier tour, elle était à 52,49 %.

Ipsos/Sopra Steria, l’Ifop et Elabe évaluent l’abstention finale à 54 %, tandis OpinionWay la mesure à 53,5 % et Harris interactive à 53,9 %, dans tous les cas en dessous du record pour un second tour enregistré en 2017 (57,36 %).

🗳️🇫🇷 Elections #législatives2022 : 2nd tour



Estimation publiée à 17H de la participation finale de 20H (France entière)



46% de participation

54% d’abstention@IfopOpinion @Fiducial pour @TF1 @LCI pic.twitter.com/EeaAWJhdAE — Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 19, 2022

Quelque 26,3 millions de Français, et plus d’un électeur sur deux, étaient donc absents dans les bureaux de vote. « Il n’y a pas eu de sursaut, analyse le sondeur (Ifop) Frédéric Dabi sur LCI. Il y a pourtant eu une dramatisation de l’élection, ce match Nupes-Ensemble ! dans presque 280 circonscriptions, cette implication du président de la République, tout ça n’a eu un effet que très marginal ».

Son collègue d’Elabe Bernard Sananès est partagé : « Ce n’est pas un bon chiffre, mais ce n’est pas un nouveau record, contrairement à 2017. » Depuis 2002 et l’inversion du calendrier qui a placé les législatives dans la foulée de la présidentielle, la règle veut que l’abstention augmente entre les deux tours, et elle s’est vérifiée une nouvelle fois dimanche, même si la hausse cette fois est bien plus limitée qu’en 2017 (plus 6 points).

Attention toutefois aux effets d’optique d’un chiffre global au niveau national qui peut masquer des écarts notables d’une circonscription à l’autre, là où chacune des 577 élections se joue.

« Le chiffre de 54 % va cacher des disparités assez fortes, il faudra analyser les chiffres par circonscriptions. Dans les 200 à 250 circonscriptions où il est très difficile de prédire qui va gagner, la participation a peut-être moins décru qu’ailleurs », avertit sur BFMTV Bernard Sananès. « L’abstention peut en partie s’expliquer par le fait que de nombreux électeurs ne se sentent pas représentés dans les circonscriptions au second tour, et peuvent se sentir éloignés des candidats qui restent », explique sur Twitter Bruno Jeanbart (OpinionWay).

