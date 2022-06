Législatives 2022 EN DIRECT :Yannick Jadot plaide pour de nouvelles législatives à la proportionnelle s’il n’y a pas de majorité dimanche...

9h14 : Un petit point sur les forces en présence pour ce second tour

1.148 candidats seront en lice dimanche, contre 6.293 au premier tour, dont 655 hommes et 493 femmes. Les candidats de la majorité sortante (LREM, Modem, Horizons et Agir) sont les plus nombreux (415), devant l'alliance de gauche Nupes (380), sans compter trois dissidents socialistes qui ont refusé de se joindre à cette coalition. Quant au Rassemblement national, il aligne 209 candidats au second tour et Les Républicains 71 (en plus de cinq UDI et 14 DVD).