Législatives 2022 EN DIRECT : Ça y est, c'est le second tour et c'est le jour du duel entre la majorité présidentielle et la Nupes...

« Tu as vu le pourcentage qu’ils ont fait ? » Sur le chemin du déjeuner, un couple d’Asniérois débat sur la politique. A quelques jours du second tour, les législatives mobilisent les habitants dans la 2e circonscription des Hauts de Seine (Asnières-sur-Seine et Colombes Sud). Une des sept circonscriptions de France où trois candidats se sont qualifiés pour le second tour. Francesca Pasquini ( EELV ), candidate de la Nupes, est arrivée en tête au premier tour (27,41 %). Ce dimanche, elle affrontera Baï-Audrey Achidi (Ensemble !) et Marie-Dominique Aeschlimann (LR), vice-présidente de la région Ile-de-France, dans une triangulaire.

L’heure de vérité approche : Emmanuel Macron aura-t-il une majorité à l’Assemblée nationale ? Et, si oui, relative ou absolue ? Afin d’avoir une « majorité forte », Emmanuel Macron et son camp ont largement dramatisé les enjeux dans cet entre-deux-tours. Evidemment, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) ne manque pas de railler ce qu’elle considère une marque de « panique » devant la crainte de la défaite. C’est le premier point de ce 21e et avant-dernier « Récap » de la campagne de 20 Minutes en vidéo.

Plus l’élection approche et plus le pronostic se précise : après la relative embellie de la présidentielle, le premier tour des législatives dimanche risque d’enregistrer un nouveau record d’abstention qui pourrait favoriser la majorité macroniste.

Au second tour, sera élu celui qui remporte le plus de voix. Ce mode de scrutin « reproduit la logique de l’élection présidentielle et amplifie son résultat », permettant au chef de l’Etat d’avoir les coudées franches pour mener ses réformes, soulignent le juriste Benjamin Morel et Chloé Ridel, de l’association Mieux voter, dans une récente tribune à La Croix. Mais il « participe pour beaucoup à la frustration démocratique et à la crise de la représentativité ».

Aujourd'hui, dimanche 19 juin, c'est (enfin) le second tour des élections. Environ 48 millions d'électeurs inscrits sont appelés à élire leurs 577 représentants à l'Assemblée nationale. Ces législatives sont peut-être les plus palpitantes depuis vingt-cinq ans. Ok, ça ne s'est peut-être pas beaucoup vu pendant la campagne mais, pour la première fois, la quasi totalité des instituts de sondages continuent à placer en tête les candidats macronistes, dans un bras de fer avec l'alliance de gauche Nupes qui pourrait les priver de majorité absolue. Le président et son gouvernement n'aurait donc plus les mains libres...