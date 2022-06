En plein entre-deux-tours des élections législatives, les Jeunes avec Macron ont décidé de donner un petit coup de pouce à leur parti et à leurs candidats. Après un premier tour très serré entre Ensemble ! et la Nupes, ils se sont imaginé le monde avec Jean-Luc Mélenchon pour Premier ministre.

les jeunes avec macron qui s’inquiètent pour leur week-end à marrakech viennent de supprimer leur vidéo rigolote ne la relayez surtout pas pic.twitter.com/sAQLMG89V5 — Le Tréma (@Le_Trema) June 15, 2022

Pour ouverture de leur vidéo postée sur les réseaux sociaux : « LFI remporte les élections législatives, et pour la première fois un parti extrémiste obtient la majorité à l’Assemblée nationale. Historique également, le FN obtient un groupe parlementaire. » La mise en scène est la suivante : une jeune femme se promène dans la rue et reçoit de nombreuses notifications de différents médias français. « Le projet de loi de désobéissance à l’Union européenne présenté », « Le Ministre de l’Ecologie annonce la suppression des vols hors de l’Europe à faible coût à partir du 1er octobre » ou encore « Hausse des prix de l’énergie de 20 %, la faute à l’arrêt des centrales nucléaires » peut-on lire.

[1/2] Nous avons publié ce matin un spot de fiction politique, visant à appeler au vote et mettant en scène certaines des mesures qui pourraient être prises si les extrêmes arrivaient au pouvoir et imposaient leur programme. — Les Jeunes avec Macron #avecvous (@JeunesMacron) June 15, 2022

La vidéo a été supprimée après avoir passé moins d’une journée sur les réseaux sociaux, et après plusieurs milliers de vues, partages et réactions en tout genre. « Nous supprimons cette vidéo au vu des messages de haine qui ont suivi, notamment envers les militants à l’image. Nous regrettons le détournement du message principal : appeler les électeurs à dire non aux extrêmes et à donner une majorité forte au Président de la République », ont-ils justifié.

Le clip de propagande fait un bide

Certains malins ont conservé la publication et elle continue de tourner sur la toile. Un nouveau meme servi sur un plateau d’argent à leurs concurrents et aux nombreux rigolos de Twitter. Les Jeunes Socialistes en ont d’ailleurs fait une parodie. Les JAM sont notamment raillés sur le désespoir de l’actrice lorsqu’elle apprend que son week-end à Marrakech est annulé à cause d’une décision du ministre de l’Ecologie.

😱 Retraite à 65 ans, baisse du pouvoir d’achat, désertification medicale, mépris, fin de la lutte contre l’extrême-droite.



🗳Dimanche, nous comptons sur vous

pour éviter cela, et pour donner une

majorité parlementaire à la #NUPES ! 🇫🇷✌️

#Marrakech #LeChaosCestMacron pic.twitter.com/sgcYolazeQ — Les Jeunes Socialistes (@lesJeunesSoc) June 15, 2022

Les différents médias ont constaté l’utilisation de leur nom dans cette campagne de propagande, et tous n’ont pas particulièrement apprécié la démarche. La Société des journalistes (SDJ) de Radio France a publié un message : « La SDJradiofrance condamne l’utilisation du nom France Info à des fins de propagande électorale. La diffusion de fausses informations dans un but politique, abusivement attribuées à notre média, entretient un climat dangereux de suspicion envers les journalistes. » Et d’approuver le retrait de la vidéo.