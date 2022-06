Législatives 2022 EN DIRECT : Le débat s'annonce agité entre Gabriel Attal, Clémentine Autain et Jordan Bardella...

11h34 : Copé fustige Macron et la « folie » de sa « stratégie d’évitement »

Emmanuel Macron « laisse monter extrême droite et extrême gauche » avec une « stratégie d’évitement » qui est « une folie » à trois jours du second tour des législatives, fustige Jean-François Copé. Le maire LR de Meaux s’est même laissé allé à faire la comparaison avec la république de Weimar, « où vous aviez un pouvoir social-démocrate un petit peu mollasson qui laissait monter deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche, et que ça s’est terminé comme vous le savez », en référence à l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir.

« Quand on a des scores pareils d’extrême droite et d’extrême gauche, on ne peut pas continuer de faire semblant, de s’adresser aux Français en trois minutes sur un tarmac pour dire "faut voter pour moi parce que les autres sont méchants" », a-t-il ajouté. L’ex-ministre de droite s’est demandé si le voyage en Ukraine du président « ne pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l’extrême gauche est hyper menaçante et a vocation à déstabiliser notre pays ». « C’est d’une légèreté incroyable », condamne-t-il.