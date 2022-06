Le RN confirme son ancrage. Dans la Sarthe, département traditionnellement à droite, les candidats du Rassemblement national sont parvenus à se qualifier pour le second tour des législatives dans quatre des cinq circonscriptions face aux candidats de la majorité présidentielle et de la Nupes. Dans ce département, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient arrivés au coude-à-coude au 1er tour de la présidentielle à 20,29 % et 19,99 % des voix.

Ainsi dans la 3e circonscription où la sortante Pascale Fontenel-Personne ne se représentait pas, le 2e tour donnera lieu à un duel RN-majorité présidentielle entre le candidat du parti lepéniste Bruno Pinçon (27,34 %) et le macroniste Eric Martineau (26,05 %). Dans la 4e, la sortante Sylvie Tolmont (DVG) qui avait succédé à l’ex-ministre socialiste de l’Agriculture Stéphane Le Foll, est éliminée. Elise Boucher investie par la Nupes arrive en tête avec 21,87 % et affrontera le RN Raymond De Malherbe qui a recueilli 21,30 %.

Un seul duel majorité présidentielle-Nupes

Dans la 2e circonscription, la sortante socialiste investie par la Nupes Marietta Karamanli arrive en tête avec 36,53 % des voix et peut espérer l’emporter grâce au report de voix face à la candidate du Rassemblement national Angélique Furet à 20,94 %. Dans la 5e circonscription, le député macroniste sortant et ex-LR Jean-Carles Grelier arrive en tête avec 33,73 % et affrontera dimanche la candidate RN Victoria De Vigneral qui recueille 22,74 %.

Enfin, un seul duel majorité présidentielle-Nupes est annoncé pour dimanche dans la 1re circonscription où le sortant LREM Damien Pichereau ne se représentait pas. La candidate d’Ensemble Julie Delpech, arrivée en tête avec 24,75 % des voix, affrontera au second tour Ghislaine Bonnet (Nupes) à 22,97 %.