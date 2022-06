A l’issue du premier tour des élections législatives dans le Rhône, la majorité présidentielle et la Nupes se retrouvent au coude à coude. En qualifiant 11 de ses candidats pour le second tour, la gauche, qui avait été laminée en 2017, est sur le point de prendre sa revanche. La République en marche résiste en se maintenant dans 13 des 14 circonscriptions du Rhône. Voici ce qu’il faut retenir du premier tour.

Léger avantage pour LREM

Dimanche soir, la République en marche est arrivée en tête dans 7 des 12 circonscriptions qu’elle détient. Dans la 5e (Caluire et Monts d’Or), où la droite est pourtant bien implantée, les Républicains sont éliminés dès le premier tour. Blandine Brocard (36,11 %) est en ballottage favorable pour décrocher un second mandat face à Fabrice Matteucci (Nupes) qui crée néanmoins la surprise avec un score de 22,82 %.

Dans les 10e, 11e et 12e circonscriptions, Thomas Gassilloud, Jean-Luc Fugit et Cyrille Isaac-Sibille peuvent respirer. Ils semblent disposer d’une avance suffisante pour conserver leurs fauteuils. Dans les 8e et 13e, Dominique Despras et Sarah Tanzili paraissent également bien placées pour l’emporter au second tour.

La plus grosse surprise est venue de la 7e circonscription, celle de Rillieux-la-Pape et Bron, qui a vu l’élimination de la sortante Anissa Khedher. C’est la seule députée (et seule candidate) de la majorité présidentielle privée de second tour.

La Nupes en pole position à Lyon et Villeurbanne

La stratégie d’union a été payante. La gauche, qui n’avait remporté aucune circonscription en 2017, vire en tête dans 6 circonscriptions, cette fois. Dont trois pour la seule ville de Lyon, où elle réalise presque le hold-up parfait. Dans la 1ere, l’Insoumise Aurélie Gries (37,75 %) se paie le luxe de malmener le député sortant Thomas Rudigoz (LREM), distancé de cinq points. Dans la 3e, Marie-Charlotte Garin déjoue tous les pronostics. Figure montante des Verts, la jeune femme écrase ses adversaires avec un score de 43,68 %. C’est 15 points de plus que Sarah Peillon (LREM) qui aura vraisemblablement du mal à combler l’écart, dimanche prochain.

Dans la 2e, le député Hubert Julien-Lafferière (ancien LREM devenu écologiste) se hisse à la première place (35,49 %) devant le candidat de la majorité présidentielle, Loïc Terrenes (29,77 %). Seul Benjamin Badouard (EELV), dans la 4e circonscription, n’aura pas réussi son pari. Contrairement à ses camarades, il ne parvient pas à dérocher la pole position (31,72 %), même s’il talonne la députée sortante macroniste Anne Brugnera (34,1 %).

Enfin, dans la 6e circonscription, celle de Villeurbanne, Gabriel Amard n’a laissé aucune chance à ses concurrents. Parachuté par les instances nationales, le gendre de Jean-Luc Mélenchon totalise 41,29 % des voix, très loin devant Emmanuelle Haziza (LREM), 26,9 %

Le flop des Républicains, l’effondrement de l’extrême droite

Après la claque reçue lors de la présidentielle, les Républicains confirment leur mauvaise forme du moment. Ils ne se qualifient que dans trois circonscriptions du Rhône (les 7e, 8e et 9e). Dans les deux premières, Alexandre Vincendet et Nathalie Serre, devancés par des candidats de la Nupes, vont devoir aller chercher des électeurs pour espérer inverser la tendance mais cela reste à leur portée. Dans le Beaujolais, terre ancestrale de droite, Alexandre Portier semble le seul à pouvoir l’emporter sans trop de difficultés. Dimanche prochain, il sera opposé à Ambroise Méjean, le président des jeunes avec Macron.

A noter qu’aucun candidat de l’extrême droite ne sera présent au second tour. Avec 21,7 % des voix, Damien Monchau, engagé dans la 14e circonscription (Vénissieux), échoue à se qualifier, contrairement à 2017. Il est devancé par le député sortant LREM Yves Blein (25,47 %), lui-même distancé par l’Insoumis Idir Boumertit (35,76 %).