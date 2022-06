Manuel Bompard, le candidat de la Nupes dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône où il a pris la suite de Jean-Luc Mélenchon, devra passer par un second tour malgré l’obtention de 56,03 % des voix. La faute à une (très) faible participation. Seul 38,11 % des électeurs se sont rendus aux urnes dans cette circonscription du centre-ville de Marseille pour ces élections législatives. Or, pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés, représentant au minimum 25 % des inscrits

Sauf improbable revirement de situation, Manuel Bompard devra bien être député. Le second tour de l’élection l’opposera Najat Akodad (LREM) qui n’a obtenu que 14,87 % des suffrages.

Découvrez les résultats du premier tour des législatives 2022 par circonscription dans chaque ville et département.