Comme prévu, les candidats du Rassemblement national (18,5 % à 19,8 %) n’ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen à la présidentielle, qui avait engrangé plus de 40 % des voix au deuxième tour. Cantonné à huit élus en 2017, le contingent de députés RN devrait cependant être nettement plus étoffé cette fois, et compter encore dans ses rangs Marine Le Pen, donnée largement en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais (autour de 55 %).

Dès la publication des premières estimations, Marine Le Pen a demandé aux électeurs de sa circonscription du Pas-de-Calais de confirmer son score lors du second tour des élections législatives et jugé possible d’envoyer « un groupe très important » du Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale.

« Les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais m’ont placée à 55 % des voix », s’est félicitée la candidate lors d’une allocution à Hénin-Beaumont, appelant « tous (ses) électeurs à confirmer et amplifier leur vote » là où des candidats RN seront qualifiés pour le second tour, afin « d’envoyer un groupe très important de députés patriotes dans la nouvelle Assemblée nationale ».

Marine Le Pen vient d’arriver pour son discours #legislative2022 pic.twitter.com/QjEzRHUdr9 — François Launay (@francoislaunay) June 12, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Marine Le Pen n’a pas donné pas de consigne de vote pour le second tour dans les circonscriptions où le Rn est éliminé. « Dans les circonscriptions où un candidat LREM affronte un candidat de gauche, j’invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d’en haut et les destructeurs d’en bas, entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et celles qui veulent vous priver de vos biens. » Et de conclure : « La France n’est ni une ZAD, ni une salle de marché. »

Découvrez les résultats du premier tour des législatives 2022 par circonscription dans chaque ville et département.