Rennes avait massivement voté pour Emmanuel Macron en 2017. Mais en 2022, c’est vers le parti de Jean-Luc Mélenchon que la capitale bretonne s’était tournée. Pour ce premier tour des élections législatives, la ville gérée depuis 40 ans par le Parti socialiste a donc hésité. Dans ses circonscriptions, Rennes verra donc un duel entre la majorité présidentielle et la Nupes. Rien ne semble joué tant les scores sont serrés.

Florian Bachelier n’est pas premier

Le premier questeur de l’Assemblée nationale est l’un des députés bretons les plus connus sur la scène nationale. Dimanche soir, Florian Bachelier a pourtant essuyé un gros revers dans la si disputée 8e circonscription. Fidèle soutien d’Emmanuel Macron, le député sortant a vu le maire du Rheu Mickaël Bouloux prendre le leadership avec environ 45,7 % des voix. C’est treize points de plus que le député sortant, crédité d’environ 32,3 % des voix. Au second tour, le socialiste affrontera le député LREM dont la personnalité irrite souvent la gauche rennaise depuis son arrivée en politique en 2017. Cette année-là, il avait recueilli près de 41% des suffrages au premier tour, éliminant du même coup le président de la métropole Emmanuel Couet.

La Nupes d’une courte tête dans la 3e circonscription

La terre socialiste n’a pas tremblé mais presque. Dimanche soir, la députée sortante Claudia Rouaux est arrivée en tête dans la 3e circonscription (Rennes Ouest) avec 34,6 % des voix. Mais que ce fut dur ! La socialiste, investie par la Nupes, est talonnée par le candidat du Parti radical de gauche Christophe Martins, officiellement investi par la majorité présidentielle et qui arrive deuxième avec 33,2 % des suffrages. Le second tour s’annonce particulièrement serré dans une circonscription qui avait perdu son député lors du dernier mandat, avec la mort de François André. Sa suppléante Claudia Rouaux siège à l’Assemblée nationale depuis février 2020.

Laurence Maillart-Méhaignerie en ballotage favorable

Le match est loin d’être joué dans la 2e circonscription. Mais à la mi-temps, la députée sortante Laurence Maillart-Méhaignerie semble avoir pris l’ascendant sur son adversaire. Créditée de 43,3 % des suffrages, la candidate LREM distance Tristan Lahais (Nupes) d’un peu moins de 3.000 voix. Le représentant du parti Génération.s est à 37 %, loin, très loin devant Stéphanie Cadiou (Rassemblement national), qui a obtenu 9,3 % des voix. « Comme nous l’annonçons depuis des semaines, cette élection se jouera à quelques centaines de voix », a commenté le candidat de la gauche.

Hind Saoud pour reprendre le poste vacant ?

Sans député depuis la démission de Mustapha Laabid, condamné à trois ans d’inéligibilité pour abus de confiance en 2020, la 1re circonscription rennaise pourrait revenir à son ancienne assistante parlementaire. Investie par La République en marche, Hind Saoud est arrivée en tête au 1er tour des élections législatives avec 36,5 % des suffrages. Dimanche prochain, elle sera opposée au candidat de la Nupes Frédéric Mathieu issu de La France insoumise qui s’est classé deuxième avec 31,9 % des suffrages. La candidate du Rassemblement national arrive en troisième position avec 11,6 % des voix et est éliminée.

Découvrez les résultats du premier tour des législatives 2022 par circonscription dans chaque ville et département.