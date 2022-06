L’Alsace entre bleu clair et bleu foncé, avec une légère pointe d’arc-en-ciel. Le premier tour des élections législatives a été, comme attendu et historiquement sur le territoire, favorable à la droite et au centre. Avec de nombreuses nuances : la majorité présidentielle est en tête, Les Républicains (LR) ont souffert et le Rassemblement National (RN) pousse. Enfin, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) a placé cinq candidats au second tour, dont Sandra Regol en tête à Strasbourg.

Strasbourg reste à gauche

Une maire écologiste et un vote Mélenchon au premier tour de la présidentielle (36,84 %)… Les indicateurs étaient favorables à la Nupes avant ce premier tour des législatives à Strasbourg. Les urnes l’ont confirmé et c’est la n°2 des Verts, Sandra Regol qui a réalisé le meilleur score dans la capitale du Bas-Rhin. Elle a obtenu 38,07 % des suffrages, devant Alain Fontanel avec 28,88 %. « C’est une véritable vague qui se traduit partout en France », a réagi la candidate sur le plateau de France 3. Face à elle, l’ancien premier adjoint de Roland Ries n’a pas abdiqué : « Il n’y a de victoire qu’au 2e tour ».

Dans les deux autres circonscriptions proches de Strasbourg (la 2e et 3e), deux autres duels entre la majorité présidentielle et la Nouvelle union populaire écologique et sociale seront au programme.

La majorité présidentielle peut sourire

Si l’ancien premier adjoint de Roland Ries ne semble pas très bien parti, les autres candidats d’Ensemble ! ont réussi de belles perfs en Alsace. Au total, treize sur les quinze possibles seront encore engagés dimanche prochain. L’ex-ministre déléguée à l’Insertion, Brigitte Klinkert, a réussi son retour à Mulhouse. Elle sera opposée au sortant Yves Hemedinger (LR). A Sélestat, Charles Sitzenstuhl (32,62 %) est bien parti, comme Francoise Buffet (31,38 %) dans l’ouest strasbourgeois ou, mieux, Olivier Becht (40,3 %) à côté de Mulhouse.

Les Républicains en net recul, le RN en net progrès

Des huit députés sortants LR, combien en restera-t-il dans une semaine ? La moitié au maximum, autant que les quatre candidats qualifiés pour le second tour. Dans le Bas-Rhin, le parti présidé par Christian Jacob ne comptera qu’un seul de ses encartés : le sortant Patrick Hetzel (35,01 %), en ballottage très favorable. Les Républicains ont même réussi à perdre la 8e circonscription, détenue depuis vingt ans ! C’est mieux dans le Haut-Rhin avec toujours trois candidats, mais tous deuxièmes hier. La faute, aussi, aux bons scores du Rassemblement National qui a qualifié huit des siens sur toute la région. Le mouvement de Marine Le Pen parviendra-t-il à envoyer un élu alsacien à l’Assemblée Nationale ? Ça n’est jamais arrivé…

Martine Wonner exclue par les électeurs

Ses positions antivax n’ont pas plu à tout le monde. Exclue de la majorité présidentielle en 2020, Martine Wonner a subi une lourde défaite hier. La médecin psychiatre est arrivée 6e dans la 4e circonscription du Bas-Rhin, avec 5,38 % des voix. « Ce résultat est très décevant. Les personnes ne votent pas pour les candidats mais pour les partis », a regretté sur France 3 celle qui était apparue dans le controversé documentaire Hold-Up. Sans baisser les bras pour la suite de sa carrière politique : « Je vais passer du temps à consolider mon parti. La vie continue. »