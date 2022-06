Ce n’est pas la meilleure des soirées électorale pour Ensemble dans la deuxième circonscription du Doubs. Stéphane Ravacley, le boulanger du Doubs qui avait fait parler de lui, notamment sa grève de la faim pour la régularisation de son apprenti guinéen, puis son convoi humanitaire vers l’Ukraine, se présentait dans la deuxième circonscription du Doubs, pour la Nupes sous la bannière EELV face à l’actuel député en place de la majorité présidentielle (ENS-Renaissance) Eric Alauzet.

Et l’aventure continue pour le boulanger quinquagénaire qui prend la tête du premier tour de ces élections législatives avec 32,51 % des suffrages et sera donc au second tour avec Eric Alauzet, (Ensemble), arrivé deuxième avec 31,36 % des voix. C’est le candidat RN Eric Fusis, qui ferme la marche avec 17,49 % des suffrages.

Pour rappel, après sa grève de la faim pour la régularisation de son apprenti guinéen, puis son convoi humanitaire vers l’Ukraine, le boulanger s’était lancé en politique. Il déclarait alors faire partie « des nombreux à être déçus par le premier tour de l’élection présidentielle », et nous « ne pas vouloir rester sans rien faire ». C’est à présent chose faite, reste à transformer l’essaie dimanche prochain.

Découvrez ici les résultats des législatives 2022 par circonscription dans chaque ville et département.