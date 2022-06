L’heure n’était pas au triomphalisme dimanche soir sur le podium installé devant le QG d’Eric Ciotti, au port de Nice. Le député LR sortant de la première circonscription des Alpes-Maritimes est arrivé en tête du premier tour des élections législatives, avec 31,7 % des voix, mais son adversaire direct, le candidat de la majorité présidentielle Graig Monetti (25,92 %) est en embuscade. Le premier explique qu’il va continuer à défendre « une ligne claire » quand le second pourrait réussir à profiter davantage de reports de voix.

Déjà en duel avec une candidate LREM en 2017 (il obtenait alors 35 % des suffrages), Eric Ciotti aurait certainement espéré obtenir une avance un peu plus confortable avant le second tour, d’autant plus que le parti Reconquête ! d’Eric Zemmour avait décidé de ne pas lui opposer de candidat. Et même s’il gagne largement ce premier tour, son outsider, adjoint au maire de Nice, a de son côté réussi à se faire un nom. Graig Monetti aura sans doute profité d’une campagne très active et du soutien, de poids, de Christian Estrosi, qui a lancé sa candidature.

Les votants pour la Nupes et le RN seront déterminants

Alors, à quoi peut-on s’attendre au second tour, dimanche prochain ? Par son positionnement très droitier, le député sortant pourrait logiquement bénéficier d’une bonne partie des voix de la candidate RN Muriel Vitteti (13,32 %). Mais son concurrent, lui, saura aussi sans doute puiser dans les réserves de la représentante de la Nupes, Anne-Laure Chaintron, qui a engrangé plus de 20,42 % des suffrages ce dimanche soir.

Graig Monetti n’a d’ailleurs pas tardé à marquer ses différences avec Eric Ciotti après une campagne, dit-il, menée « sur l’optimisme, sur le rassemblement ». « Il faut revenir à ce que l’on appelle le vivre ensemble, a-t-il appuyé dès la proclamation des premiers résultats. Il est venu le temps de changer de député dans la première circonscription de Nice et des Alpes-Maritimes. Il en est assez des campagnes sur la haine, sur la peur et sur la division. »

« J’ai tissé des liens avec les Niçois », vante Eric Ciotti

Le patron du parti Les Républicains dans les Alpes-Maritimes, grave, sans doute également miné par certains des autres résultats de ses collègues dans les circonscriptions voisines, a de son côté prévu de rester « dans sa ligne, claire, de proximité ».

« J’ai tissé des liens avec les Niçois et je vais rester moi-même, avec mes valeurs. Je sors à plus de 32 % là où notre candidate [Valérie Pécresse] pour la présidentielle obtenait moins de 5 % des voix », a-t-il rappelé juste avant la proclamation des résultats définitifs, qui le plaçaient finalement à 31,7 %.

