Il est pour en tête dans la ville de Saint-Tropez, avec 37,12 % des voix, mais cela n’a pas suffi. Eric Zemmour (23,19 % dans cette quatrième circonscription du Var) ne verra pas le second tour de ces élections législatives, devancé par Sereine Mauborgne (28,51 %) la députée LREM sortante et le candidat du Rassemblement National (24,74 %), Phillipe Lauttiaux. Dans une circonscription qui avait largement placé Marine Le Pen en tête du second tour de l’élection présidentielle (57 %), la candidate issue de la majorité aura fort à faire pour garder son siège.

De son côté, l’ancien polémiste et fondateur du parti ​Reconquête, qui n’a pu voter dans sa circonscription où il avait finalement décidé de se lancer, rate donc son parachutage et son pari.

