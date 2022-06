Le Nord vers la gauche, le Pas-de-Calais vers l’extrême droite. Sept semaines après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays, les Français étaient de nouveau appelés aux urnes pour constituer la prochaine Assemblée nationale. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le taux de participation a été quasiment identique à celle des législatives de 2017. 20 Minutes vous livre quelques enseignements à tirer de ce scrutin.

L’union de la gauche reprend du poil de la bête dans le Nord

Elu de justesse en 2017 à Lille, Adrien Quatennens a réussi cette fois à dépasser les 50 % au premier tour. A cause de l’abstention, un second tour sera néanmoins nécessaire. Dans la métropole lilloise, La Nupes arrive largement en tête aussi dans la 2e (Ugo Bernalicis), dans la 8e (David Guiraud) et, dans une moindre mesure, la 11e (Roger Vicot). Dans la 20e, le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel (34,4 %) est talonné par le RN Guillaume Florquier (32 %). Le duel s’annonce très serré.

Ugo Bernalicis, à gauche, et Adrien Quatennens, à droite, les deux candidats de la NUPES sont en ballotage favorable dans les 1re et 2e circonscriptions du Nord. - G. Durand / 20 Minutes

Au sein des candidats de la majorité présidentielle, seul Gérald Darmanin abordera sereinement le second tour. Le ministre de l’Intérieur obtient près de 40 % des voix au 1er tour. Il affrontera une inconnue, Leslie Mortreux, sous l’étiquette de la Nupes. Globalement, la Nupes arrive en tête dans le Nord (26,4%) devant le RN (24,5%) et Ensemble (23,8%).

Le RN fait le plein dans le Pas-de-Calais

Dans ce département, les candidats RN parviennent tous à se hisser au second tour. Une première dans l’histoire du scrutin législatif. Avec notamment 9 ballottages favorables sur 12, dont celui de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La cheffe du RN aurait même pu être élue dès le 1er tour avec un taux de participation plus élevé. En face d’elle, elle trouvera l’écologiste Marine Tondelier qui a recueilli 23 % des voix. Le suspense risque d’être absent.

La 6e circonscription donne à la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, un petit avantage pour le second tour, face à Christian Engrand (RN).

