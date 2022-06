Gérald Darmanin en ballottage favorable. Aucune surprise lors du premier tour des législatives dans la 10e circonscription où le ministre de l’Intérieur et ex-maire de Tourcoing avait jeté son dévolu. Il arive en tête avec 39% de voix devant la candidate de la Nupes, Leslie Mortreux (23%), puis celle du RN, Mélanie D’Hont.

Issue d’un petit parti antispéciste et de protection des animaux, Leslie Mortreux était une inconnue. Elle permet pourtant à l’union de la gauche de se qualifier pour le second tour. Mais l’avance de Gérald Darmanin semble néanmoins suffisante pour décrocher la victoire. Ce sera donc Vincent Ledoux, son suppléant qui risque de siéger à l’assemblée nationale.

« C’est une candidature de l’extrême gauche »

« Nous sommes en tête dans toutes les communes, mais nous n’avons pas encore gagné », souligne, sur France 3, Gérald Darmanin qui refuse d’évoquer un duel gauche-droite. « C’est une candidature de l’extrême gauche qui n’aime pas la police et non de la gauche rassemblée, avance le ministre. Notre score montre que les écologistes et les socialistes ont voté pour nous. »

Le candidat de dernière minute des Républicains, Jérôme Garcia n’a pas pesé lourd. L’entrepreneur avait obtenu in extremis l’investiture de son parti après le désistement tout aussi surprenant d’une première candidate. Claudine Hue avait préféré laisser la voie libre à Gérald Darmanin début mai, une opération qui montrait l’influence encore vivace du ministre sur la droite régionale, comme l’a raconté le site d'informations Médiacités.

