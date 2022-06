Législatives 2022 EN DIRECT : C’est le premier tour des élections, entre abstention et majorité bousculée…

Les partis politiques investissent plus facilement des jeunes pour les élections législatives, afin d’être présents dans le plus grand nombre de circonscriptions. Pour bien comprendre cette problématique, rien de plus simple, il vous suffit de lire l’article de Mathilde Desgranges en cliquant par ici ​ :

Selon la dernière enquête d'Ipsos Sopra-Steria pour le Cevipof, la Fondation Jean- Jaurès et Le Monde publiée mercredi, l'abstention pourrait atteindre dimanche entre 52 % et 56 %, avec un point moyen à 54 %, très au-delà des 51,3 % du 11 juin 2017, précédent record pour un premier tour de législatives.

Plus l’élection approche et plus le pronostic se précise : après la relative embellie de la présidentielle, le premier tour des législatives dimanche risque d’enregistrer un nouveau record d’abstention qui pourrait favoriser la majorité macroniste.

La majorité présidentielle est-elle en train d’échapper le ballon, et sa majorité absolue à l’Assemblée nationale. O n n’en est pas encore là mais la tendance des sondages est nette : plus les jours passent, plus les projections en sièges pour Ensemble (le nom de la coalition macroniste) tendent à passer sous les 289 sièges nécessaires à l’Assemblée nationale. La non-campagne du camp du président semble lui coûter, ainsi que les polémiques qui ont émaillé les débuts du gouvernement Borne. Emmanuel Macron doit mouiller la chemise pour tenter d’éviter une sévère déconvenue. C’est le premier point de ce 20e « Récap » de la campagne de 20 Minutes en vidéo.

Au second tour, sera élu celui qui remporte le plus de voix. Ce mode de scrutin « reproduit la logique de l’élection présidentielle et amplifie son résultat », permettant au chef de l’Etat d’avoir les coudées franches pour mener ses réformes, soulignent le juriste Benjamin Morel et Chloé Ridel, de l’association Mieux voter, dans une récente tribune à La Croix. Mais il « participe pour beaucoup à la frustration démocratique et à la crise de la représentativité ».

1986-1988 : François Mitterrand se voit contraint de cohabiter avec Jacques Chirac. Il déclare laisser le gouvernement de droite « déterminer et conduire la politique de la nation », conformément à l’article 20 de la Constitution. Mais il critique ouvertement les choix et les erreurs de Matignon, s’érigeant en opposant depuis l’Elysée et s’assurant une réélection haut la main en 1988.

Aujourd'hui, dimanche 12 juin, c'est (enfin) le premier tour des élections. Environ 48 millions d'électeurs inscrits sont appelés à élire leurs 577 représentants à l'Assemblée nationale. Ces législatives sont peut-être les plus palpitantes depuis vingt-cinq ans. Ok, ça ne s'est peut-être pas beaucoup vu pendant la campagne mais, pour la première fois, la quasi totalité des instituts de sondage envisagent la possibilité que l'alliance macroniste n'ait pas de majorité absolue. Le président et son gouvernement n'aurait donc plus les mains libres...