Ils seront 98 sur la ligne de départ. 98 candidats et candidates qui brigueront pour les élections législatives un fauteuil de député dans l’une des huit circonscriptions d’Ille-et-Vilaine. En 2017, La République en marche avait presque tout emporté sur son passage en raflant six circonscriptions, l’UDI et les Républicains se partageant les deux autres. Bien placée pour conserver certains sièges, la majorité présidentielle va toutefois devoir batailler dans certaines circonscriptions, notamment à Rennes, où la Nupes (Nouvelle union populaire, écologie et sociale) voudra récupérer ce bastion de la gauche. A deux jours du premier tour, 20 Minutes vous décrypte les enjeux du scrutin dans le département.

Duel annoncé entre LREM et la Nupes à Rennes

Habitué des plateaux de télévision, il est le député rennais le plus médiatique. Premier questeur de l’Assemblée nationale, le marcheur Florian Bachelier remet son siège en jeu dans la 8e, la plus rennaise des circonscriptions. Largement élu au second tour face à la candidate insoumise Enora Le Pape, le « franc-tireur » devrait cette fois avoir plus de fil à retordre. Dans le viseur de la gauche, qui rêve de le faire chuter, Florian Bachelier aura face à lui le socialiste Mickaël Bouloux. Investi par la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), le maire du Rheu a une belle carte à jouer dans cette circonscription rennaise où les candidats de gauche avaient largement devancé le président Macron au premier tour de la présidentielle. Avec ces deux grands favoris, les douze autres candidats devraient avoir du mal à exister.

Premier questeur de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier remet son siège en jeu dans la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine. - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Dans la 1ère circonscription, autre place forte du PS arrachée par LREM en 2017, l’élection est loin d’être gagnée aussi pour la majorité présidentielle. Il y a cinq ans, c’est le marcheur Mustapha Laabid, bien connu dans le quartier populaire du Blosne, qui s’était imposé. Mais en cours de mandat, l’élu a été contraint de démissionner après avoir été condamné pour abus de confiance. Pour le remplacer dans cette circonscription, où le siège de député est vacant depuis septembre, LREM a investi Hind Saoud, ancienne assistante parlementaire de Mustapha Laabid avec qui elle est depuis en froid. Ancienne conseillère régionale socialiste, Hind Saoud avait rejoint le camp d’Emmanuel Macron en 2017. Elle aura face à elle l’Insoumis Frédéric Mathieu, préféré à l’écologiste Claire Desmares pour représenter la Nupes. Le Rassemblement national sera pour sa part représenté par Nadine Desprez, transfuge des Républicains.

Frédéric Mathieu portera les couleurs de la Nupes dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine. - J. Gicquel / 20 Minutes

Le scrutin s’annonce peut-être moins indécis dans la 2e circonscription où la députée LREM sortante Laurence Maillart-Méhaignerie, nièce par alliance de Pierre Méhagnerie, part favorite. A gauche, c’est Tristan Lahais, membre du parti de Benoît Hamon Générations, qui portera les couleurs de la Nupes. Pour reprendre cette circonscription, dans laquelle la maire de Rennes Nathalie Appéré a été élue en 2012, le candidat de la gauche pourra compter sur le soutien de nombreuses figures locales. A noter que les Républicains ne présenteront pas de candidat dans cette circonscription, Anaïs Jehanno ayant finalement renoncé à se présenter à trois semaines du scrutin.

Laurence Maillart-Méhaignerie (LREM) part favorite dans la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine. - C. Allain / 20 Minutes

Dans la 3e circonscription enfin, la socialiste Claudia Rouaux, devenue députée après le décès en 2020 de François André (ex-socialiste apparenté LREM), tentera de conserver son siège. Son principal adversaire sera Christophe Martins, maire d’Iffendic et vice-président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, qui a été investi par la majorité présidentielle. Dans cette circonscription rennaise où Marine Le Pen avait réalisé son meilleur score, le Rassemblement national sera représenté par Astrid Prunier, élue au conseil régional depuis l’an dernier.

LREM avance confiante à Redon, Vitré et Fougères

A quelques heures du premier tour, Thierry Benoît est sans doute l’un des candidats aux législatives les plus tranquilles. A seulement 55 ans, l’élu UDI brigue déjà un quatrième mandat de député dans la 6e circonscription d’Ille-et-Vilaine. Après avoir battu une candidate soutenue par Emmanuel Macron en 2017, Thierry Benoît a cette fois reçu l’investiture du parti présidentiel. Dans un canton de Fougères très rural, son principal adversaire devrait être Gilles Pennelle. Proche de Marine Le Pen, le leader régional du Rassemblement national pourrait capitaliser sur le sentiment d’abandon de ce territoire situé à l’écart des métropoles et qui souffre des maux de la ruralité. Moins connue que ses deux adversaires, la candidate de la Nupes Hélène Mocquard aura sans doute du mal à voir le second tour.

Thierry Benoît brigue un quatrième mandat dans le circonscription de Fougères. - Thomas Samson / AFP

Dans la 5e circonscription, le scrutin se jouera sans Isabelle Le Callennec. L’ancienne députée Les Républicains a laissé sa place à son directeur de cabinet à la mairie de Vitré Jonathan Houillot, qui entend bien chatouiller la députée sortante Christine Le Nabour-Cloarec. La candidate de la majorité présidentielle avait été « la moins bien élue » en 2017 et souffre d’un déficit de visibilité par rapport à ses homologues du département. Pour la gauche, c’est l’un des membres de La France insoumise de Vitré qui emmènera la Nupes. Professeur en Staps, Gilles Renault espère s’inviter au second tour. Le Rassemblement national sera quant à lui représenté par Françoise Gilois, agricultrice installée à Bruz.

Dans la 4e circonscription de Redon, le scrutin se tiendra sans Gaël Le Bohec, qui a mis sa carrière politique en suspend, mais avec sa suppléante Anne Patault, qui représentera le parti d’Emmanuel Macron. Derrière, le vote s’annonce ouvert avec les candidatures du patron Jacques François pour les Républicains, de la jeune candidate Nupes Mathilde Hignet (29 ans) et de dix autres candidats mélangeant régionalistes et extrême-droite.

Les Républicains veulent garder leur bastion malouin

Après la déroute de leur candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, les Républicains misent pour les législatives sur leur ancrage local pour tenter de sauver les meubles. En Ille-et-Vilaine, tous les regards seront tournés vers la 7e circonscription, celle de Saint-Malo, qui est bien ancrée à droite. Dans la cité corsaire, ça se bouscule d’ailleurs sur la ligne de départ avec pas moins de dix-sept candidats en lice, un record en Bretagne. Le député sortant LR Jean-Luc Bourgeaux, qui avait pris la succession de Gilles Lurton après la démission de ce dernier une fois élu maire de Saint-Malo, partira favori du scrutin.

Mais une surprise n’est pas non plus à exclure. En 2017, la candidate LREM Valérie Frobolle avait ainsi viré en tête au premier tour. Cette année, la majorité présidentielle sera encore représentée par une femme avec Anne Le Gagne, cheffe de file de l’opposition municipale à Saint-Malo. La gauche, qui aura pour candidat l’Insoumis Nicolas Guivarc’h, visera, elle aussi, le second tour tandis que le Rassemblement national (Dylan Lemoine) voudra confirmer sa progression dans la région malouine.