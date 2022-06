La majorité présidentielle est-elle en train d’échapper le ballon, et sa majorité absolue à l’Assemblée nationale. On n’en est pas encore là mais la tendance des sondages est nette : plus les jours passent, plus les projections en sièges pour Ensemble (le nom de la coalition macroniste) tendent à passer sous les 289 sièges nécessaires à l’Assemblée nationale. La non-campagne du camp du président semble lui coûter, ainsi que les polémiques qui ont émaillé les débuts du gouvernement Borne. Emmanuel Macron doit mouiller la chemise pour tenter d’éviter une sévère déconvenue. C’est le premier point de ce 20e « Récap » de la campagne de 20 Minutes en vidéo.

C’est aussi l’effet de la dynamique de la NUPES, l’alliance de la gauche, encore loin, elle d’une majorité absolue au palais Bourdon, mais qui est en position de tailler des croupières au camp macroniste. Sauf que l’abstention guette, alors Jean-Luc Mélenchon jette toutes ses forces dans la bataille : on ne compte plus les meetings, prises de paroles et conférence de presse qu’il a donné ces derniers jours pour tenter de motiver ses troupes.

Enfin le RN aussi tente de mobiliser ses électeurs et électrices, mais un peu plus en retard. Marine Le Pen a augmenté ses ambitions au fil de la campagne. Désormais, elle vise 100 à 150 députés à l’Assemblée nationale. Un score très très improbable tant le mode de scrutin est très défavorable à l’extrême droite.