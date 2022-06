Législatives 2022 EN DIRECT : Emmanuel Macron se déplace dans le Tarn pour parler sécurité...

9h06 : Emmanuel Macron sur le terrain sécuritaire dans le Tarn

Alors qu’arrive dimanche le premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron va effectuer un nouveau déplacement pour cette fois évoquer la « sécurité du quotidien en zone gendarmerie ». Le président se rendra pour cela jeudi dans le Tarn, à Gaillac.

Le chef de l’Etat avait annoncé en janvier la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie​ sur l’ensemble du territoire dans le cadre de la future loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI). « Ces nouvelles brigades – qui seront fixes, en s’appuyant sur les maisons France services, ou mobiles, grâce à des véhicules équipés, proposeront aux habitants des services publics tels que le dépôt de plainte ou l’accueil des victimes et renforceront la présence des forces de l’ordre en zone périurbaine et rurale ».

