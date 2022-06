Bédarrides, dans le Vaucluse. Son vieux village sein d’anciens remparts, ses 5.000 habitants et ses 69 % des suffrages portés sur Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Sur les panneaux électoraux faisant face à la mairie, nulle trace de l’affiche de la candidate de la Nupes, Muriel Duenas (PCF), aux élections législatives, dans cette 3e circonscription du Vaucluse qui a élu en 2017 Brune Poirson ( LREM).

À un verre d’essence et une poignée de kilomètres de là, à Avignon, Jean-Luc Mélenchon réalisait 36,9 % des votes. Une opposition électorale ville/campagne que l’on retrouve dans l’essentiel des communes ceinturant Avignon.

« La variable la plus déterminante est celle du diplôme »

Denis, un jeune soudeur de 20 ans rencontré dans le village de Bédarrides, n’y va pas quatre chemins pour expliquer ces écarts de résultats. « Ce n’est pas vraiment compliqué, il y a plus de Français ici qu’à Avignon ». S’il confesse ne pas avoir voté, « pas disponible », il exprime qu’il aurait sans aucun doute voté « Marine, comme [s] es amis ». Un raccourci que n’emprunte pas Christèle Lagier, sociologue et maître de conférences à l’université d’Avignon, spécialiste de l’extrême droite. « En fait, la variable la plus déterminante pour le vote Mélenchon ou Le Pen est celui du diplôme. Dès lors qu’on dépasse bac +2 ou +3, on ne retrouve presque plus de votes extrême droite », détaille-t-elle. « A cela, il faut ajouter l’électorat populaire qui se porte largement sur Mélenchon », poursuit l’universitaire. « À l’inverse, l’électorat d’extrême droite est plutôt constitué de personnes qui s’estiment être les "dindons de la farce" en estimant ne pas bénéficier des mécanismes de redistribution. Des gens qui travaillent, mais ont l’impression de travailler pour les autres », résume Christèle Lagier.

Au bar-PMU de Bédarrides, voisin de l’armurerie, à l’heure du café ou du pastis, on ne livre pas ouvertement son vote ou indique ne pas voter. « Pour moi, c’est simple, si tu ne travailles pas, tu ne devrais pas pouvoir manger », lance un jeune travailleur du bâtiment. Travailler, Najim, a fait ça toute sa vie. Ce menuisier arrivé du Maroc en France à l’âge de 13 ans, déjeune à la brasserie voisine. Béret sur la tête et verre de vin rouge à table, s’accommode de son environnement. « Ç’a toujours été comme ça, peut-être qu’ils protègent leur culture. Nous, les Arabes, ils nous aiment bien dans les champs, comme mon père le faisait. Enfin, il faut de tout pour faire monde », philosophe-t-il. « Enfin, l’autre jour, il y avait quand même Jean-Pierre qui disait : "Les étrangers, on les intègre ou on les désintègre." Mais ça ne l’empêchait pas de manger avec moi. »

À Avignon, dans les rues pavées et ombragées protégées par les célèbres remparts, le vote Rassemblement national n’est toutefois pas inexistant. A l’instar de cette jeune femme, séduite par son discours sur le pouvoir d’achat et qui aurait bien aimé voir une femme présidente, ou de ce patron de bar, propriétaire de deux appartements et originaire d’Orange, ville tenue par la très droitière Ligue du Sud, qui n’en peut plus de la taxe foncière de la cité des papes. Néanmoins, contrairement à Bédarrides, Sorgues, ou Entraigues, il ne faut pas aller très loin pour trouver des électeurs de Mélenchon et de la Nupes.

Les 12 et 19 juin prochains, tout ce beau monde va mélanger ses votes

Claire, tout juste dix-huit ans, s’apprête à rejoindre la faculté de lettres et vient de participer à sa première élection, votant avec conviction pour Mélenchon, « pour ses idées plus que le personnage », précise-t-elle. Cette fille d’instituteur, vivant dans Avignon, constate bien cette opposition électorale dans son lycée, peuplé également d’élève des villages voisins. « On dirait deux mondes qui ne se rencontrent pas. Il y a des gens dans mon lycée qui disent que le multiculturalisme ne peut pas fonctionner, que ce sont toujours les Arabes qui foutent le bordel, excusez-moi, et qui mettent certaines personnes dans le même sac. On dirait qu’ils ne sortent jamais de leur village », juge-t-elle. L’inverse pourrait être vrai, tant les habitants des centres-villes ne côtoient les villages qu’occasionnellement, en villégiature.

Les 12 et 19 juin prochains, tout ce beau monde va mélanger ses votes et envoyer 577 députés à l’Assemblée nationale. Plus que jamais, celle-ci risque bien de ressembler à ce paysage, fracturé.