9h41 : « De fait, des policiers ont tué »Ce matin sur France Info, Sandrine Rousseau est revenue sur le tirs de policiers lors d'un refus d'obtempérer. « De fait, des policiers ont tué une femme de 21 ans et de fait ce n’est pas la première fois. Il y a Cédric Chouviat, et il y en a d’autres. L’enjeu, c’est qu’elle ne tue plus », a réagi la candidate de la Nupes dans la 9e circonscription de Pari. «On a aujourd’hui une doctrine du maintien de l’ordre qui ne va pas du tout. On l’a vu avec les incidents de la Gare de l’Est, on l’a vu au Stade de France. On déploie une force excessive», a ajouté celle qui était invitée des 4 Vérités.

"De fait, des policiers ont tué hier une femme de 21 ans, et ce n'est pas la première fois."



💬 @sandrousseau a propos de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur la police.



▶️ #Les4V pic.twitter.com/HtAKUpPpnm — Info France 2 (@infofrance2) June 8, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.