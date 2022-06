Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête de la Présidentielle dans la première circonscription de Haute-Garonne avec 31,94 % des suffrages exprimés. Un score bonifié de plus de 3.000 bulletins comparé au scrutin de 2017, alors que les voix en faveur d’Emmanuel Macron étaient en légère baisse. C’est dans cette circonscription remportée en 2017 d’une courte tête par un représentant de la majorité présidentielle que douze candidats s’affrontent le 12 juin lors du premier tour des législatives.

Mais Pierre Cabaré, empêtré dans une affaire de harcèlement et agression sexuelle, a jeté l’éponge alors qu’il était prêt à repartir. Il faut dire que Renaissance lui a préféré un candidat au nom bien connu dans la Ville rose. C’est en effet Pierre Baudis, le fils et petit-fils des anciens maires de Toulouse, mais aussi députés de cette circonscription durant plus de trente ans, qui a été adoubé par le Président de la République pour « la gagner ». A 34 ans, celui qui récuse le terme de dynastie, se dit toutefois « fier » du parcours de sa famille dans la Ville rose. « S’il y a une catégorie professionnelle où il n’y a pas d’héritage, c’est bien la politique. Le suffrage universel ne se transmet pas », assure ce trentenaire à la tête d’une entreprise en communication.

Une majorité présidentielle disputée

De nombreux habitants restant attachés à la famille Baudis, ce n’est pas forcément sur cet aspect-là que ses concurrents critiquent son arrivée sur le terrain politique. Certains préfèrent rappeler qu’il y a peu il vivait encore à Paris, où il a fait ses études et lancé sa carrière professionnelle. « Moi, c’est une circonscription où je vis et travaille depuis plus de vingt ans, j’en connais le territoire », avance de son côté Jacques Rocca, un ancien cadre d’Airbus qui a reçu l’investiture de l’Alliance centriste, un parti qui a fait partie de la majorité présidentielle ces cinq dernières années. Parti en campagne il y a plusieurs mois, il pensait obtenir l’investiture Renaissance.

Mais le mouvement politique macroniste lui a préféré Pierre Baudis. Qu’importe, il continue à porter ses sujets sur le pouvoir d’achat ou encore la décarbonation de l’aviation, quitte à agacer. Au point que la coalition Ensemble s’est fendu d’un communiqué pour rappeler que Pierre Baudis était son candidat, unique. « Si d’autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité présidentielle, il s’agit alors d’une usurpation. Des procédures seront engagées à leur encontre, car cette confusion ne peut persister, et il est plus que regrettable que certains cherchent à semer le doute chez les électeurs », a fait valoir le mouvement. « Pierre Baudis se trompe de combat, on veut la même chose, que la circonscription ne tombe pas aux mains de la Nupes », répond Jacques Rocca.

Une circo de « parachutés »

Des bisbilles dont l’Insoumis Hadrien Clouet n’a cure. Même si les récents résultats de Jean-Luc Mélenchon sur ce territoire laissent à penser qu’il sera qualifié au second tour, ce jeune sociologue qui partage son temps entre les universités Jean-Jaurès et Paris-Nanterre, sait que « rien n’est joué d’avance ». Sécheresse, gestion publique de l’eau, pouvoir d’achat, diversification industrielle font partie des thèmes de campagne qu’il égrène sur les marchés, en essayant « de mobiliser ceux qui ont raté la Présidentielle ».

Il devra compter sur la présence de Pierre-Nicolas Bapt du Parti radical de gauche, qui espère bien se faire une place entre la Nupes et Ensemble ! En captant toutes les voix des déçus. « Nous sommes une alternative, des gens me disent qu’ils sont contents qu’on leur offre de voter à gauche et pas LFI dont on ne partage pas les valeurs sur l’Europe ou la laïcité », assure celui qui se représente au nom de « la gauche au réel » et se définit comme le régional de l’étape.

Une étiquette qu’il n’est pas le seul à revendiquer. « On dit qu’on est dans une circonscription de parachutés, moi je suis d’ici, plus à même de comprendre ses problématiques », plaide Oscar Castillo-Mendegris des Républicains. Ce dernier a remplacé au pied levé Maxime Boyer, adjoint au maire. L’élu a préféré se consacrer à ses fonctions métropolitaines plutôt que de se lancer dans une campagne qui, sauf surprise, ne devrait pas voir un candidat de la droite traditionnelle se qualifier au second tour. Mais, même s’il a reçu le soutien du maire de la Ville rose, Jean-Luc Moudenc, le récent score de Valérie Pécresse à la présidentielle dans cette circonscription (3,63 %) lui laisse peu d’espoirs de se qualifier. « A la Présidentielle il y a plus de votes utiles. Pour cette élection, sur le terrain, on sent une volonté d’alternative constructive », espère-t-il.