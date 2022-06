Dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, qui s’étend de l’ouest de Nice à Saint-Etienne-de-Tinée, dix candidats se présentent aux élections législatives. Parmi eux, la députée sortante Marine Brenier, qui est passée récemment du parti Les Républicains à Horizons, le parti d’Edouard Philippe, « fatiguée du chantage d’Eric Ciotti », le président de la fédération LR des Alpes-Maritimes.

La conseillère municipale de Christian Estrosi compte sur son travail d’élue « auprès des citoyens » et « veut continuer le travail [qu’elle a] commencé », qu’importe son étiquette. « Avec les scores de l’élection présidentielle, il faut savoir se remettre en question, les partis traditionnels ne pèsent plus. Mais on peut être de droite et se sentir en adéquation avec la majorité présidentielle », assure-t-elle, interrogée par 20 Minutes.

« Une trahison »

Mais pour Christelle d’Intorni, c’est tout simplement une « trahison ». Ce choix fait d’ailleurs partie des raisons qui l’ont poussée à être candidate sous l’étiquette des Républicains sur ce territoire. Avec le soutien d’Eric Ciotti, cette avocate, maire de Rimplas, souhaite « incarner la droite républicaine en étant fidèle à [ses] principes ». Elle ajoute : « Les électeurs en ont marre d’être trahis, notamment à travers des comportements comme celui de Marine Brenier ».

La conseillère départementale affirme pourtant que son « adversaire principale n’est pas la candidate de la majorité présidentielle » tout simplement « parce qu’elle n’a pas de conviction » mais que c’est plutôt le « regroupement Nupes qui [l]’inquiète ».

La Nouvelle union populaire écologique et sociale a investi Philippe Benassaya pour la représenter dans cette circonscription. L’ancien professeur des écoles, qui a toujours vécu dans le secteur, croit fortement à une victoire de l’union à ces élections, et même dans ce bastion historiquement à droite. « Ce territoire est surtout marqué par une forte abstention. Avec cette gauche unie, on montre aux électeurs qu’un autre monde est possible pendant que la droite et l’extrême-droite se déchirent. Nous les laissons à leurs disputes et nous nous occupons de notre programme. »

Les autres candidats comme spectateurs

De l’autre côté de l’échiquier politique, Cédric Vella est le cadet des candidats sur ce territoire. Ce représentant de Reconquête, lui, aurait aimé proclamer une alliance. Et ce n’est pas faute de l’avoir proposé. « Eric Ciotti a refusé alors que mon parti a commencé à 0 % et n’a fait que monter. Le sien a fait l’inverse. A la place, on fait face à une guéguerre entre les barons locaux avec des bébés Ciotti et des bébés Estrosi. Ces chamailleries, c’est tout ce que détestent les Français et c’est pour ça qu’ils s’abstiennent ».

Frank Khalifa, candidat du Rassemblement national, partage cet avis mais pour lui, « toutes ces divisions profitent à [son] parti ». « Il n’y a que Marine Le Pen qui ne bouge pas et qui reste la même. Voilà pourquoi elle ne s’allie pas. Et c’est d’ailleurs elle qui est arrivée en tête sur ce territoire lors du 1er tour de l’élection présidentielle ». Les électeurs sont appelés aux urnes les 12 et 19 juin prochains.