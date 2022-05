Nathalie Arthaud n’y est pas allé de main morte. De passage sur France 2, la porte-parole de Lutte Ouvrière (LO) a taclé Jean-Luc Mélenchon ce samedi matin, estimant qu’il « balade les travailleurs d’illusion électorale en illusion électorale ». « Après sa défaite à la présidentielle, maintenant (Jean-Luc Mélenchon) explique que, finalement, il faut qu’il fasse l’union avec le Parti socialiste, qu’il a vilipendé, qu’il a dénoncé depuis toujours », a épinglé la dirigeante trotskiste, arrivée dernière au premier tour de l’élection présidentielle.

LO ne participe pas à la Nupes et présente des candidats dans toutes les circonscriptions de métropole, ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, « des femmes et des hommes du monde du travail, des ouvriers, des aides à domicile, des facteurs, des enseignants » et des personnes qui « galèrent entre périodes d’activité et de chômage », a exposé Nathalie Arthaud. Et d’insister : « Il n’y a aucun carriériste, aucun qui soit prêt à vendre son programme ou ses convictions pour une place ».

Des salaires indexés sur l’inflation

« Je ne suis pas d’accord avec Jean-Luc Mélenchon, s’il s’agit de dire que ce seront quelques députés de plus qui vont protéger le monde du travail. C’est ça la raison de notre présence : il faut que les travailleurs réalisent la force qu’ils ont de changer les choses, eux-mêmes en s’organisant », a-t-elle poursuivi. « L’avenir du monde du travail dépend des luttes que nous serons capables nous-mêmes de mener », a-t-elle martelé, en défendant notamment l’indexation des salaires sur l’inflation. Elle a critiqué au passage Jean-Luc Mélenchon, qui a revu à la hausse l’augmentation du Smic qu’il préconise, à 1.500 euros net mensuels : « Ça sera dépassé dans quelques mois ».

« On est dans un bateau qui prend l’eau de toutes parts, qui est en train de sombrer et là on nous parle de : "Est-ce qu’il n’y aurait pas un capitaine qui saurait un petit peu mieux naviguer" », a-t-elle ajouté, préconisant plutôt de « remettre en cause ceux qui dominent, ceux qui spéculent aujourd’hui, ceux qui nous font les poches ». Nathalie Arthaud va tenir deux meetings ce week-end à Presles, dans le Val-d’Oise, à l’occasion de la « Fête de Lutte ouvrière ».