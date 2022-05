Le parti Allons Enfants va tenter d’avoir un premier député en 2022, après une première tentative aux législatives de 2017. Ses membres veulent apporter un vent frais sur la politique française où seuls deux députés et un sénateur ont moins de 30 ans. L’ambition est une meilleure représentativité de la jeunesse dans les institutions.

« On a eu besoin de créer un parti à part et de ne pas être dans les partis parce que quand on a commencé à se poser la question du gap générationnel dans toutes les institutions électives, on a compris que c’était les partis traditionnels qui étaient responsables de ce gap. Ils échouent systématiquement à mettre des jeunes, à proposer un renouvellement politique », estime Pierre Lehembre, président d’Allons Enfants.

Huit candidats – dans le Gard, à Paris, dans le Bas-Rhin, en Vendée, etc. – ont été investis par Allons Enfants pour le 1er tour des élections législatives.