Elle a fait spécialement le déplacement pour un tractage express sur une terre très symbolique. Ce mardi, Marine Le Pen se rend sur le marché de Marignane, pour faire campagne dans cette douzième circonscription des Bouches-du-Rhône, aux côtés du candidat investi par son parti, Franck Allisio. A quelques kilomètres de là, à Vitrolles, ville centre de cette circonscription, les Mégret ont pris les rênes de la mairie de 1997 à 2002, laissant derrière eux un bilan critiqué.

Et c’est là également que le RN tente ces dernières années de remporter les batailles électorales, et semble y croire plus que jamais pour ces prochaines législatives. « Les Mégret, c’était il y a 25 ans et j’avais 14 ans, argue Franck Allisio. Beaucoup de gens nouveaux se sont installés depuis. Tout a changé. Même le FN devenu RN a énormément évolué. Et puis, dans cette circonscription, les scores ne cessent de s’améliorer. »

« Eviter un parachutage parisien »

Pour la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée pour la première fois en tête à Vitrolles, avec 53 % des voix, soit une progression de cinq points. Dans certains villages de la circonscription, comme à Saint-Victoret, les résultats du RN ont des airs de plébiscite, avec un score qui dépasse les 70 %. « Il y a toujours eu un électorat ici qui, quoiqu’il arrive, ne changera pas d’avis, soupire Isabelle Chauvin, conseillère municipale LFI à Vitrolles et candidate pour la Nupes sur cette circonscription. L’extrême-droite a toujours ici une source et une base. »

Pour ravir cette circonscription au LR Eric Diard, le RN a choisi cette fois de parachuter son chef de file local, jusqu’ici implanté dans les quartiers Sud de Marseille. « A chaque fois qu’on en a la possibilité, on préfère investir des gens qui sont sur le terrain, qui y travaillent, qui ont fait leurs preuves, qui sont des élus », justifie Marine Le Pen. « Ça fait trente ans qu’on nous dit que cette circonscription, on va la gagner, lance Franck Allisio. Cette fois, l’idée était d’éviter un parachutage parisien. » En 2017 en effet, le RN avait misé sur un de ses cadres nationaux pour les législatives de Vitrolles, un certain Jean-Lin Lacapelle.

Divisions

Ce dernier s’était toutefois heurté à la candidature dissidente de Jacques Closterman. En 2017, le pilote de ligne de Marignane avait même reçu publiquement ; en pleine campagne des législatives, le soutien de Jean-Marie Le Pen, frère d’armes de son père. « Et à la fin, on avait renvoyé Lacapelle chez lui, se marre Jacques Closterman. On était bien content ! De toute façon, le FN envoie des gens quand les statistiques ou les sondages sont bons pour eux. »

Pour cette nouvelle élection, Jacques Closterman, cette fois sous la bannière de Reconquête ! « Je n’ai jamais accordé aucune confiance à Marine Le Pen, peste-t-il. Chez eux, ils se haïssent et ils n’arrêtent pas de s’engueuler. Et elle a fait du 180 degrés sur dix sujets, comme l’Europe. »

Pas de LREM

Malgré cette candidature face à lui, Franck Allisio veut croire que cette fois est la bonne. « Outre le fait que notre score s’est amélioré, on a surtout un député sortant dont on ne sait plus où il habite, s’il est LR ou Macron, tance le candidat RN, qui vient des Républicains. Les électeurs de droite, qui sont sincères, se sentent trahis. » Le parti présidentiel a en effet décidé de ne pas investir de candidat face au député sortant Eric Diard.

« C’est de la responsabilité de LREM et je n’ai pas commenté le choix d’un autre parti, souffle Stéphane Le Rudulier, patron local des LR. Je me suis assuré avec Christian Jacob qu’Eric Diard était bel et bien dans notre famille politique, et il a signé la charte d’engagement moral qui indique notamment qu’il siégerait dans l’opposition. »

« Je ne suis pas le candidat de Macron »

« Je ne suis pas le candidat de Macron, martèle Eric Diard. Je n’adhérerais jamais au parti Renaissance. Je n’ai pas du tout négocié. Mais ce n’est pas une terre macroniste chez nous. Ils se sont peut-être dit qu’à défaut de la gagner, il ne fallait pas la faire perdre, cette circonscription. Mais je suis toujours le candidat de la droite et du centre. Et je continue à mener une campagne locale. Le RN peut être fort, mais ce n’est jamais le cas aux législatives. Ce n’est pas la même élection. Je ne m’inquiète pas pour moi. J’ai un ancrage plus territorial, alors que Monsieur Allisio a été parachuté ici le 8 mai. »

Et de lancer : « On s’en fiche un peu au fond que Marine Le Pen soit au marché mardi, non ? Le marché de Marignane le mardi, il est mini. Elle va faire la piste aux étoiles et voilà. C’est un peu un cirque tout ça. » « C’est pas gagné, souffle Franck Allisio. Le député sortant est coriace. »