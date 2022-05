Sept candidats aux élections législatives mais surtout trois grands partis qui n’ont pas réussi à s’unir. C’est le tableau de la troisième circonscription des Alpes-Maritimes qui comprend le nord de Nice et les communes de Saint-André-de-la-Roche, La Trinité et Falicon.

Cédric Roussel, le député sortant sous l’étiquette de La République en marche lors de son mandat, n’a pas été réinvesti par la majorité présidentielle lui préférant l’adjoint du maire de Nice, Philippe Pradal. Il a déclaré dans un communiqué [il n’a pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes], qu’il réaffirmait son engagement « aux côtés du Président réélu » voulant continuer son action à l’Assemblée nationale. Il se dit « surpris » de la candidature de « nouveaux soutiens » car pour lui, « soutenir le Président ce n’est pas prendre le risque de faire battre un de ses députés ».

Philippe Pradal lui, assure « avoir appelé à voter Macron depuis le second tour de la présidentielle de 2017 » et vouloir simplement continuer son expérience d’élu local qu’il effectue « depuis 2008 », au Parlement. Pour lui, cette pluralité permet un « débat digne ».

Le jeu des chaises musicales à l’extrême droite

Un autre candidat a aussi subi la désillusion de l’investiture d’un autre par son parti. « Il n’y a pas grand-chose qui me rapproche de monsieur Roussel à part qu’on a subi la même injustice », concède Philippe Vardon. Arrivé au second tour dans cette même circonscription en 2017, il ne portera pas les couleurs du Rassemblement national mais celles de Reconquête. Il voulait « une union des partis » mais se retrouve « victime d’une erreur politique ».

Le RN a choisi Benoît Kandel, ancien coordinateur départemental de Reconquête. « On est venu me chercher, indique-t-il. Philippe Vardon s’est exclu tout seul. Mais mes véritables adversaires sont la macronie et la gauche ».

Cette dernière, n’a, elle non plus, pas réussi à s’unir. Dominique Boy-Mottard s’est portée candidate alors qu’Enzo Giusti venait d’être investi par La Nouvelle union populaire écologique et sociale. Pour Juliette Chesnel-Le Roux qui est « indignée », c’est « une tentative téléguidée de division ». Selon l’élue EELV à la mairie, il pourrait y avoir un second tour entre le RN et la gauche, sans Philippe Pradal qui serait « en difficulté et sans notoriété ».