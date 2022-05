EN DIRECT : Elisabeth Borne va jouer sa survie dans le Calvados...

« Affronter la Première ministre est un beau symbole, mais ça ne change rien sur le fond de notre campagne, nos propositions restent les mêmes », a confié Noé Gauchard, ce mardi matin, à 20 Minutes. « On continue à défendre un projet en complète opposition à celui d’Emmanuel Macron. On souhaite donc mettre à la retraite sa Première ministre dès le mois de juin, que son mandat soit le plus court possible. Car Elisabeth Borne incarne le pire des cinq dernières années du macronisme : la privatisation progressive de la RATP, la réforme SNCF, l’inaction climatique et la terrible assurance chômage. C’est aussi le pire des cinq années à venir, avec la retraite à 65 ans », a jouté l’adversaire de la Nupes d’Elisabeth Borne dans le Calvados. Et de conclure : « Ce sera quatre semaines intenses de campagne. Les électeurs vont pouvoir voter contre la Première ministre, qui s’est trouvée récemment des racines dans le Calvados. »