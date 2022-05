EN DIRECT : Elisabeth Borne à peine nommée, déjà taclée...

8h22 : « Agir plus vite et plus fort » pour le climat

Elisabeth Borne, nommée lundi Première ministre, a fixé sa priorité lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs à Matignon en fin de journée, après avoir rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Jean Castex, qui a quitté ses fonctions sans dissimuler son émotion.

Face « au défi climatique et écologique sur lequel il faut agir plus vite et plus fort, je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de notre territoire, parce que c’est bien au plus près des Français qu’on trouvera les bonnes réponses », a lancé la nouvelle Première ministre.

Elisabeth Borne a également rendu hommage à sa seule prédécesseure à ce poste, Edith Cresson, et a dédié sa nomination « à toutes les petites filles », qu’elle a invitées à « aller au bout de (leurs) rêves ».