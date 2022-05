Elle entendait faire de son mandat de miss agricole 2022 pour faire entendre la voix des jeunes agriculteurs et éleveurs et « casser les clichés ». Marianna Briançon, jeune éleveuse de Brebis dans les Hautes-Alpes, élue miss agricole 2022, est candidate suppléante de la Nupes pour la circonscription de Gap aux élections législatives.

« Après avoir endossé l’échappe miss agricole afin de montrer une image positive de l’agriculture française et des femmes qui en font partie, je me lance dans un combat tout aussi sincère, mais plus pris au sérieux », a indiqué à 20 Minutes, l’éleveuse de 26 ans.