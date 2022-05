Dans l’Hérault, la quasi-totalité des candidats aux élections législatives est désormais connue. Le département a porté Marine Le Pen en tête à la présidentielle, mais Jean-Luc Mélenchon a cartonné à Montpellier, comme nulle part ailleurs dans une commune de plus de 200.000 habitants. Il y a cinq ans, les candidats de La République en marche avaient raflé sept circonscriptions. Six d’entre eux se représentent avec l’espoir de conserver leur mandat. Alors que le Parti animaliste et Reconquête ont partout des candidats, la présence de nombreux dissidents, socialistes, LREM ou même de LFI, va sans aucun doute rebattre les cartes. Le point dans chacune des circonscriptions.

1re circonscription

Sur cette circonscription du sud de Montpellier, la députée sortante Patricia Mirallès (Territoire de progrès) part avec le soutien de Renaissance, le parti d’Emmanuel Macron. L’élue, qui connaît parfaitement son territoire, a été épinglée par Mediapart qui lui reproche des dépenses non justifiées lors de son mandat, ce qu’elle dément fermement. Elle aura comme principaux adversaires Julien Colet (LFI) et France Jamet (RN). La cheffe de file du RN à Montpellier, reprend donc le flambeau après s’être mise en retrait de la vie politique locale pour assumer son mandat de députée européenne.

2e circonscription

Il s’agit de l’unique circo 100 % montpelliéraine. L’une des rares qui avait échappé à LREM il y a cinq ans dans l’Hérault. Lors de la présidentielle, 45,1 % des votants ont déposé un bulletin Mélenchon dans l’urne. De quoi assurer une victoire des Nupes ? C’est loin d’être aussi évident. La députée sortante Muriel Ressiguier (LFI) n’a pas obtenu l’investiture et se présentera en dissidente de Nathalie Oziol (LFI) avec le maire de Grabels René Revol en suppléant. Question dissidence, la circo fait le plein : Fatima Bellaredj (PS) a obtenu le soutien de Michaël Delafosse, maire (PS) de Montpellier et de Carole Delga, présidente (PS) de la région. Au centre, Annie Yague, l’ancienne conseillère municipale de Philippe Saurel (DVG), a été investie par Renaissance. Dans la foulée, le marcheur de la première heure, Mahfoud Benali, a annoncé sa candidature, dissidente là encore.

3e circonscription

Avec le retrait de la députée sortante Coralie Dubost (Renaissance), la circo semble particulièrement ouverte. La maire (LR) de Saint-Clément-de-Rivière, Laurence Cristol, a été investie par la majorité présidentielle dans la seule circonscription de l’Hérault à avoir voté majoritairement pour Emmanuel Macron aux deux tours des présidentielles. L’ancien maire de Montpellier Philippe Saurel (DVG) a annoncé qu’il se présentait également. Nupes y a investi celle qui sera l’unique candidate EELV du département, Julia Mignacca.

4e circonscription

A peine présenté à la presse comme candidat dissident, que le maire d’Aniane, Philippe Salasc (PS), a jeté l’éponge deux jours plus tard, sous la pression des colisitiers de sa commune. Dans cette circonscription rurale, le député sortant, Jean-François Eliaou (LREM) aura notamment face à lui Sébastien Rome (LFI) et la candidate du Rassemblement national, Manon Bouquin. Ils sont neuf au total à avoir annoncé leur candidature à ce jour dans la 4e.

5e circonscription

Cette circonscription est la plus rurale et la plus vaste du département. Marine Le Pen y est arrivée largement en tête au premier tour des présidentielles avec plus de 31 % des suffrages exprimés. Stéphanie Galzy (RN) va tenter de capitaliser sur ce score pour succéder à Philippe Huppé (Agir), le député sortant, élu sous l’étiquette LREM. Pierre Polard (LFI) représentera l’Union à gauche, mais pas toute la gauche : le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, Aurélien Manenc, par ailleurs maire de la commune de Lunas, va tenter de mettre le feu, avec l’accord du PS local.

6e circonscription

Députée sortante dans le Biterrois, Emmanuelle Ménard est candidate à sa réélection. Face à la femme du maire de Béziers, proche du RN sans être membre du parti (tout comme son mari), le RN ne présentera pas de candidat. Elle part en grande favorite dans une circonscription où toutes les communes ont porté Marine Le Pen en tête aux présidentielles. Magalie Crozier (LFI) ou encore Mathilde Tastavy (Ensemble), vont tenter de créer la surprise.

7e circonscription

Cette circonscription, qui comprend à Agde et Sète, a jusqu’à présent toujours échappé au RN malgré ses bons scores aux élections nationales (43 % au 1er tour au cumul des voix pour Le Pen et Zemmour). Aurélien Lopez-Liguori va tenter de succéder à Christophe Euzet (Agir), le député sortant (pour le groupe LREM). C’est un communiste, Gabriel Blasco, qui a été désigné par Nupes, sur une terre longtemps rouge, grâce aux différents mandats de François Liberti (ex-député-maire de Sète). Mais il devra composer avec la dissidence de la socialiste Julie Garcin-Saudo… avec laquelle il siège dans la majorité au conseil départemental.

8e circonscription

Député sortant, Nicolas Démoulin a annoncé en janvier son intention de ne pas briguer un second mandat. Deux fois vice-président du groupe LREM, deux fois rapporteur, sur l’hébergement d’urgence et sur les expulsions locatives, il laisse au maire de Saint-Georges d’Orques, Jean-François Audrin, la tâche de tenter de lui succéder. Sylvain Carrière (LFI) et Cédric Delapierre (RN) seront ses principaux opposants. Ici, Mélenchon, Le Pen et Macron se sont tenus dans un mouchoir de poche au premier tour de la présidentielle.

9e circonscription

Patrick Vignal (Ensemble), élu en 2012 avec le PS, puis en 2017 avec LREM, brigue un troisième mandat. Il aura face à lui une vieille connaissance. C’est un autre ancien socialiste, Frédéric Bord, ex-conseiller du maire de Montpellier Georges Frêche (PS, puis DVG), qui va tenter d’y ramener la victoire pour le RN. Dans cette circonscription qui touche Montpellier et le Lunellois, les scores ont été là aussi très serrés au premier tour entre (dans cet ordre) Le Pen, Macron et Mélenchon. Nadia Belaouni (LFI), élue d’opposition à Aimargues, a été choisie pour porter la voix de Nupes.