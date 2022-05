8h30 : Zemmour « heureux » de repartir pour une nouvelle « aventure »

« Heureux » de repartir pour une nouvelle « aventure », Eric Zemmour a lancé sa candidature aux législatives jeudi sur la plage de Cogolin, dans une circonscription, la 4e du Var, où il a signé un de ses meilleurs scores à la présidentielle (14,7 %).

Merci de votre accueil dans le Var ! pic.twitter.com/UMoDwMgV1j — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 12, 2022

Devant environ 200 partisans acquis à sa cause, le candidat Reconquête ! s’est limité à une courte allocution de quelques minutes, « heureux » de repartir pour « une aventure d’un mois ». « Je ne me voyais pas mener le combat de l’arrière, je le mènerai à la tête de mes cinq 150 candidats Reconquête, et il faudra ici comme partout répandre nos idées qui sont celles de l’avenir », a plaidé le candidat d’extrême droite. « Je suis venu dans le Var parce que j’aime le Var et les Varois, et mon petit doigt me dit qu’ils me le rendent bien », a-t-il encore lancé à ses partisans.