Au sein de certains partis, la composition des listes des candidats investis pour les élections législatives n’est pas encore tout à fait bouclée. Dans les Alpes-Maritimes (et parfois ailleurs), c’est décidé pour Les Républicains (LR), Ensemble, Reconquête ! et le Rassemblement national (RN). Mais il faudra encore un peu patienter pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) qui présentera ses candidats pour les neuf circonscriptions du département, samedi matin, lors d’un pique-nique à Nice, même si les noms pour les circonscriptions niçoises sont déjà sortis. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 mai à 18 heures.

En attendant, 20 Minutes fait le point sur les forces en présence et les enjeux des différents territoires pour lesquels vont se battre les aspirants les 12 et 19 juin prochains.

Dans la première circonscription

C’est la seule circonscription où le parti d’Eric Zemmour n’a pas présenté de candidat, laissant le champ libre à Eric Ciotti (LR) sur son terrain, qui englobe le centre-ville de Nice et le port Lympia, où il est élu depuis 2007. Face à lui, Christian Estrosi, à travers le parti du président de la République qu’il soutient, a placé Graig Monetti, son adjoint délégué à la jeunesse mais aussi chef de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Pour le Rassemblement national, ce sera Muriel Vitetti et pour l’alliance de la gauche, Anne-Laure Chaintron.

Dans la deuxième circonscription

Dans la deuxième circonscription, qui comprend Carros, Vence, le nord de Grasse, Puget-Théniers, Saint-Vallier-de-Thiey, Coursegoules et Saint-Auban, Loïc Dombreval sera le candidat de la majorité présidentielle. Député sortant, il a été très actif lors de son mandat, notamment sur la défense de la cause animale. Face à lui, Patrick Isnard, le coordinateur Alpes-Maritimes du parti Reconquête !, Jean Marc Macario chez les LR et Lionel Tivoli pour le RN.

Dans la troisième circonscription

C’est sûrement dans cette circonscription, qui compte le nord de Nice, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche et Falicon, qu’il y a le plus grand nombre de candidats. Pour représenter le parti de Marine Le Pen, Benoît Kandel (passé par Reconquête ! au moment de la présidentielle et finalement revenu au RN) prend la place de Philippe Vardon. Ce dernier se présente tout de même en indépendant. Au sein de la majorité présidentielle aussi, il y a des surprises. Le député sortant Cédric Roussel, qui n’a pas été investi au profit de l’adjoint au maire de Nice Philippe Pradal, est aussi candidat. Même à gauche, où une alliance était censée être actée pour ces élections, deux candidats se sont présentés : Enzo Giusti pour Nupes et Dominique Boy-Mottard, sous la bannière du Parti radical de gauche (PRG). Les LR ont choisi Laurent Castillo et Reconquête !, Hermine Falicon.

Dans la quatrième circonscription

Du côté de Menton et ses alentours, Damien Rieu, un des cofondateurs du mouvement nationaliste et d’extrême droite Génération Identitaire, dissout en mars 2021, représente Reconquête ! Il sera contre la candidate sortante de Renaissance Alexandra Valetta-Ardisson, la candidate du Rassemblement national Alexandra Masson et Roger Roux pour les Républicains.

Dans la cinquième circonscription

A Nice ouest, la Nupes a choisi Philippe Benassaya et le RN a pris le Toulousain Frank Khalifa. Les LR ont investi Christelle D’Intorni, à défaut de Marine Brenier, la députée sortante, qui se représente mais sous les couleurs de la majorité présidentielle. Pour le parti d’Eric Zemmour, ce sera Cédric Vella.

Dans la sixième circonscription

Plus à l’ouest encore, pour les communes de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent du Var, c’est le maire de La Colle-sur-Loup, Jean-Bernard Mion (ex-LR), qui est investi par Ensemble. Les Républicains ont renouvelé leur confiance à la députée sortante Laurence Trastou. Le RN part avec Bryan Massson et Reconquête ! avec Denis Cieslik.

Dans la septième circonscription

Vers Antibes, Eric Pauget, le député sortant, se représente à nouveau pour Les Républicains. Il sera face à Audrey Marius pour Reconquête !, Eric Mele, investi par Ensemble et Tanguy Cornec du Rassemblement national.

Dans la huitième circonscription

A Cannes, dans la huitième circonscription, certains avaient émis l’hypothèse qu’Eric Zemmour se porterait candidat. Il sera finalement en lice dans le Var et laisse la place à Adrien Grosjean (ex-FN) dans cette ville où Reconquête ! a obtenu 17,31 % au premier tour de l’élection présidentielle. Pour les Républicains, avec le soutien du maire David Lisnard, la candidate choisie est Alexandra Martin. Dorette Landerer représenter le RN et pour la majorité présidentielle, ce sera le Mandelocien Jean-Valéry Desens.

Dans la neuvième circonscription

Dans la circonscription qui comprend Le Cannet, le sud de Grasse et Mougins, Mayaa-Patience Tudiesche est la dernière candidate investie pour Ensemble. Michèle Tabarot se représente pour un éventuel nouveau mandat sous les couleurs des Républicains. Elle est députée de cette circonscription depuis 2002. Face à elle, Paul N’Guyen pour Reconquête ! et Franck Galbert pour le parti de Marine Le Pen.