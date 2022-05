Législatives 2022 EN DIRECT : Macronistes, gauche réunie et RN en place pour la bataille...

8h30 : 310 et 350 sièges pour le camp macroniste ?

Les candidats de la Nupes recueilleraient au premier tour 28% des voix, contre 27% pour ceux du camp présidentiel, 22% pour ceux du RN et 11% pour les LR et leurs alliés UDI et centristes, selon un sondage Ifop Fiducial pour LCI. Mais après la réélection confortable d'Emmanuel Macron (58,5%), nombre d'analystes et même d'opposants s'attendent à ce qu'il conserve une majorité à l'Assemblée nationale autour de la troïka En Marche, MoDem, Horizons.

Mode de scrutin majoritaire à deux tours aidant, le camp macroniste raflerait au final entre 310 et 350 sièges, contre 135 à 165 pour la Nupes, et 20 à 40 pour le RN, selon une projection de l'institut Opinionway.