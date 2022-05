Un temps envisagée par des acteurs locaux, l’union des extrêmes droites dans le Vaucluse aux législatives au nom des « spécificités locales » n’aura donc (presque) pas lieu. Les logiques nationales du jeu des investitures ont sifflé la fin des discussions et l’entrée en campagne en ordre dispersé des candidats du Rassemblement national et de Reconquête ! Lundi, le RN a annoncé ses candidats pour les cinq circonscriptions du département, suivi par Reconquête ! ce mercredi soir.

Presque, donc, car « à ce jour », souligne Bertrand de la Chesnaie, coordinateur départemental de Reconquête !, son parti n’a pas désigné de candidat sur la quatrième circonscription. Celle d’Orange et de Bollène, terre de la Ligue du Sud des Bompard, soutiens de la première heure d’Eric Zemmour, où se représente Marie-France Lorho sous l’investiture RN, quoiqu’elle ait succédé à Jacques Bompard, l’ex-député-maire. Un symbole d’une union qui aurait été possible dans ce département, place forte de la droite nationale, où Marine Le Pen est arrivée en tête des deux tours de la présidentielle (29 et 52 %) et où le score d' Eric Zemmour a dépassé la barre des 10 %. « La position initiale était de faire l’union à droite, mais cela n’a malheureusement pas été possible », a regretté Bertrand de La Chesnais, candidat malheureux d’une liste d’union à Carpentras lors de municipales.

Pour peser dans ce département où l’extrême droite est enracinée de longue date et imposer un rapport de force en vue d’éventuelles négociations d’entre-deux-tours, Reconquête ! a investi le médiatique président des jeunes avec Zemmour, Stanislas Rigault, un temps dragué par Jordan Bardella, son homologue du RN. Dans la 2e circonscription, il sera opposé à Bénédicte Auzanot, la candidate du RN et conseillère régionale. « La politique, ce n’est pas un passe-temps pour étudiant », a tancé celle qui arpente les marchés et espère bien l’emporter dans une circonscription qui a placé Marine Le Pen largement en tête. L’union, elle n’y est pas fondamentalement opposée, mais trouve « le timing mauvais. Il faudra y travailler pour les futures échéances, après la recomposition des droites ».

« Localement, nous avons des accords qui survivront »

La recomposition des droites, voilà ce qui est en jeu dans le Vaucluse comme ailleurs en France. Mais dans ce département, le RN a vu débarquer de nouveaux concurrents, souvent issus de son camp, et entend bien imposer son hégémonie à des candidats Reconquête ! qui martèlent vouloir réaliser l’union. Quitte à affronter d’anciens compagnons de route, comme Christian Montagard, (Reconquête !), opposé à Hervé de Lépinau (RN), qui siège avec Bertrand de la Chesnais à Carpentras et avec qui il a fait la campagne départementale.

Une bataille politique fratricide qui pourrait laisser des traces pour des échéances électorales futures. « Pour l’instant, nous tenons le choc et localement, nous avons des accords qui survivront », souhaite Bertrand de La Chesnais. « Le RN se targue d’avoir réalisé 52 % mais ce que nous voulons d’abord démontrer, c’est que dans le Vaucluse, l’électorat Zemmour est bien plus haut que ce que le RN pense. »

Pour ce faire, les candidats de Reconquête ! recevront également durant leur campagne le soutien de poids lourds. Marion Maréchal, élue députée du Vaucluse en 2012, devrait ainsi venir aider les candidats de son nouveau parti. Reconquête ! pense jouable de se maintenir au deuxième tour sur 2 ou 3 des 5 circonscriptions là où le RN n’attend pas moins d’un 5 sur 5. Pourront alors commencer les tractations d’entre-deux-tours, si le RN se montre disposé. « Tout dépend du rapport de force », résume Bertrand de La Chesnais. Celui qui sortira des urnes au soir du 12 juin.