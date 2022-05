Comment Strasbourg va-t-elle voter aux prochaines législatives ? Plutôt comme au récent premier tour de l’élection présidentielle ? Ou plutôt comme aux municipales de 2020 ? Dans les deux cas, Alain Fontanel ne se présentera pas en terrain conquis.

L’ex-premier adjoint de l’ancien maire Roland Ries a annoncé le week-end dernier son investiture pour Renaissance dans la 1re circonscription du Bas-Rhin. Soit, en gros, le centre élargi de la capitale alsacienne. « Une des plus dures car Jean-Luc Mélenchon y avait fait 36% (35,48%) le 24 avril », estime le candidat, qui espère donc succéder à l’actuel député de la majorité présidentielle, Thierry Michels.

Deux adversaires déjà connus

« C’est quand il a annoncé il y a quelques semaines qu’il ne souhaitait pas poursuivre que j’ai pris ma décision », reprend Alain Fontanel, longtemps annoncé futur maire en 2020. Avant de subir une lourde défaite face à l'écologiste Jeanne Barseghian. « Ce n’est pas une revanche. Je ne confonds pas les échéances », assure-t-il encore, lui qui ne s’était jusque-là jamais lancé dans une quête autre que locale.

Le candidat macroniste connaît déjà deux de ses adversaires : l’ancien conseiller départemental Eric Elkouby (sans étiquette, ex-Parti socialiste) et Sandra Regol (Nouvelle union populaire écologique et sociale). « J’ai vu qu’elle avait changé son lieu d’habitation hier sur les réseaux en mettant Strasbourg et non plus Paris. Je me souviens pourtant qu’elle s’était présentée à Alfortville (Val-de-Marne) en 2020 pour les écologistes. Elle ne doit pas être d’ici… », tacle avec ironie Alain Fontanel. La campagne est lancée.