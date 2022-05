A quoi joue Robert Ménard (divers droite) ? Le maire de Béziers (Hérault) et soutien, malgré leurs régulières divergences, de Marine Le Pen (RN) à l’élection présidentielle, a signé ce mercredi dans Le Figaro une tribune surprenante dans laquelle il appelle à l’union de tous « les sociaux-démocrates, les centristes, les droites, toutes les droites responsables, [et] les élus indépendants », pour faire barrage à Jean-Luc Mélenchon aux législatives. « La France ne mérite pas ça », écrit-il.

Quite à soutenir Emmanuel Macron. « Soutenons le chef de l’État quand il prend des décisions courageuses, critiquons-le quand il en prend de néfastes », scande le maire de Béziers. 20 Minutes a demandé à Robert Ménard d’expliquer sa position.

Pourquoi avoir signé cette tribune ? Qu’est-ce qui vous fait tant peur, chez Jean-Luc Mélenchon ?

Ce qui me fait peur, ce sont les déclarations de cette Union populaire. Une Union populaire construite autour de quelqu’un qui a un discours communautariste que l’on connaît, qui est capable, et qui n’est jamais revenu là-dessus, de manifester avec des islamistes, côte à côte, qui hurlent « Allah akbar », quelqu’un qui est, à ce point, anti-européen… Dans le texte [de l’Union populaire], il n’y a pas un mot sur l’Ukraine. En pleine guerre ! S’il y a quelqu’un qui est problématique, dans l’échiquier politique, c’est bien lui. Que toute une partie de la gauche se soit ralliée à Monsieur Mélenchon me semble de nature à dire que la situation a changé. Il y a un vrai problème.

Vous écrivez que la dynamique est en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Il va gagner les élections législatives ?

Oui, cette union de la gauche a une dynamique derrière elle. Du côté de l’union des droites, on ne peut pas dire que ce soit au beau fixe. C’est un peu cafouilleux, c’est le moins que l’on puisse dire. Et je pense, donc, qu’il y a un vrai danger. Face à ce danger, je n’ai jamais mis sur le même plan Monsieur Macron et Monsieur Mélenchon. Je critique Monsieur Macron sur tout un tas de questions, sur la question de l’immigration, sur la question de la sécurité, sur le peu d’attention qu’il porte aux petites gens… Mais Monsieur Macron et Monsieur Mélenchon, ce n’est pas la même chose.

Donc, aux législatives, vous appelez à voter pour les candidats d’Emmanuel Macron ?

Non, je n’ai jamais dit ça. Je vais voter pour ma femme [Emmanuelle Ménard (divers droite), députée de la 6e circonscription de l’Hérault]. Et je vous signale qu’elle a un candidat de Monsieur Macron, contre elle. Donc, ce n’est pas un ralliement à Monsieur Macron ! Je ne dis pas qu’il faut voter pour Monsieur Macron. Chacun, en conscience, peut voter pour qui il veut. Mais il faut savoir qu’il y a une Union populaire qui est un vrai danger pour la conception que j’ai de la France, et l’attachement que j’ai à cette France.

Vous comprenez que cette position surprenne, de votre part ?

Oui. Et en même temps, je dis des évidences. Je trouve normal que quelqu’un qui a voté, comme moi, pour Marine le Pen au premier et au second tour, soit quand même capable de dire que quand Monsieur Macron a raison, il a raison. C’est quand même incroyable qu’en France, dire ça pose un problème. Ce qui me sidère, c’est qu’une attitude raisonnable, de bon sens, soit à ce point un élément étonnant dans le paysage politique français. Malheureusement, la classe politique ne se demande pas, aujourd’hui, si une mesure politique est bonne ou pas bonne, elle se demande d’abord qui est le porteur de cette mesure : si c’est quelqu’un proche de moi, c’est très bien, et si je pense que la mesure est bonne, mais que c’est quelqu’un de l’autre côté de l’échiquier politique, je la condamne. Je ne serai jamais sur cette ligne.