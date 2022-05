Emmanuel Macron conservera-t-il sa majorité ? La Nupes permettra-t-elle à Mélenchon d’obtenir le poste de Premier ministre qu’il convoite ? Reconquête ! aura-t-il des sièges ? La campagne pour les législatives bat son plein et cette actualité captive les jeunes. 84 % des 18-30 ans se disent intéressés par ces élections, dont 49 % « très intéressés », d’après notre dernière étude #MoiJeune*.

« Elles sont hyper importantes, car elles permettent de ne pas laisser tous les pouvoirs au président de la République et de contrebalancer ses réformes », affirme un répondant. « J’espère que ce sera une revanche de la gauche sur la présidentielle et qu’on aura une cohabitation », souhaite un autre, manifestement soutien de la gauche. « Elles peuvent influencer les objectifs de ce nouveau quinquennat en mettant l’accent sur certains domaines, comme l’écologie, par exemple », aspire un troisième répondant.

L’écologie devant le pouvoir d’achat

L’écologie était déjà la priorité des jeunes en 2019. Elle le reste pour les années à venir. A la question « Quels sont les principaux dossiers sur lesquels tu attends le président pour ce deuxième quinquennat ? », 56 % des 18-30 ans citent l’environnement, devant le pouvoir d’achat (mentionné par 46 % des jeunes), l’éducation (36 %) et l’hôpital (34 %).

Désabusés face aux politiques, les jeunes sont tout de même conscients du rôle des députés, entre « construire et voter des lois » et « porter la voix des citoyens ». Reste à savoir s’ils seront plus nombreux que pour la présidentielle à se déplacer pour les élire les 12 et 19 juin prochains.

*Etude #MoiJeune 20 Minutes – OpinionWay, réalisée en ligne le 28 avril 2022 sur un échantillon de 507 personnes représentatif de la population française de 18 à 30 ans selon la méthode des quotas.