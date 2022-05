14-50… 50-14… Les habitants de l’ancienne commune de Pont-Farcy, avant dans le Calvados, maintenant intégrés (depuis 2008) à la commune nouvelle de Tessy-Bocage, dans la Manche, ont le tournis.

Les 12 et 19 juin 2022, 1.400 électeurs de Tessy-Bocage voteront pour élire le député de la première circonscription de la Manche tandis que 360 autres électeurs – ceux de Pont-Farcy – devront choisir un député dans la sixième circonscription du Calvados.

Changer les contours de cette circonscription s’est avéré être une autre paire de… manches

« On a expliqué aux habitants de Pont-Farcy qu’ils étaient maintenant des habitants de la Manche. On sait qu’on leur a compliqué la tâche et là, on les renvoie dans le Calvados pour élire un député. » Dans Ouest-France, le maire de Tessy-Bocage, Michel Richard, préfère se dire que pendant cinq ans, certains de ses administrés « pourront s’adresser à deux députés pour soutenir la commune. »

Le problème est « simple » : les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées. Et c’est désormais trop tard rectifier le tir. « On ne touche pas les découpages législatifs moins d’un an avant les élections », explique, sur France 3 Normandie, Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche.

Une histoire ubuesque qui mêle une ministre, car c’est dans cette 6e circonscription du Calvados, que la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Élisabeth Borne, s’est présentée. Une première campagne locale et première campagne tout court (en son nom propre) pour l’ancienne préfète de la Vienne.