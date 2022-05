La (petite) liste du Parti socialiste pour les législatives est presque complète. Le PS a dévoilé mardi soir une première vague de 56 candidats investis dans le cadre de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Au total, dans le cadre de la nouvelle alliance à gauche regroupant LFI, EELV, PS et PCF pour les scrutins des 12 et 19 juin, les socialistes auront 70 candidats investis.

Dans cette liste se trouve notamment le Premier secrétaire du PS Olivier Faure dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Il y a également la patronne des députés Valérie Rabault dans la 1re circonscription du Tarn-et-Garonne. On compte aussi une quinzaine de députés sortants, dont Boris Vallaud (3e circonscription des Landes), Guillaume Garot (1re de la Mayenne) ou encore Dominique Potier (5e de Meurthe-et-Moselle), qui a pourtant déclaré qu’il ne voulait pas être investi au nom de la Nupes.

Enfin, parmi les nouveaux investis, se trouvent notamment le négociateur de l’accord avec LFI Pierre Jouvet (4e de la Drôme), Laurent Baumel (4e d’Indre-et-Loire), l’ancien député Jérôme Guedj (6e de l’Essonne), ou encore l’adjointe à la maire de Paris Olga Polski (11e de Paris).