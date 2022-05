Pas de campagne électorale ce mercredi après-midi pour Raphaëlle Rosa. Cas de force majeure : la candidate Les Républicains (LR) pour la 8e circonscription de Moselle sera en plein baccalauréat. « Je passe l’épreuve de sciences économiques et sociales et jeudi, c’est histoire et géopolitique », détaille à 20 Minutes la lycéenne de 18 ans, pas encore majeure lorsqu’elle a été investie par son parti.

La jeune fille le raconte avec bonheur : elle y est allée « au culot ». « Je savais qu’il y avait des personnes beaucoup plus légitimes que moi dans la 9e, où j’habite [Yutz, à côté de Thionville], mais que la 8e était libre. Alors j’ai envoyé un mail au député Fabien Di Filippo pour me renseigner et voilà. » Raphaëlle Rosa sera, le 12 juin, la plus jeune candidate de France au premier tour de l'élection législative. Une vraie fierté pour cette passionnée de politique.

Débat « parfois houleux » avec son père « qui vote à gauche »

« Je m’y intéresse depuis que je suis toute petite. Vraiment à partir des années collège et à 16 ans, je me suis encartée dès que je pouvais. » Chez LR, « le parti qui représente le mieux la droite républicaine », mais assez loin des convictions de ses parents. « Ah non ! On n’est pas du tout du même bord politique. Avec mon père, qui vote à gauche, c’est même parfois houleux à table même si ça reste cordial », s’amuse cet enfant unique, qui rêve d’une carrière « dans la diplomatie. »

Dans cette idée, elle espère intégrer l’an prochain une faculté de sciences politiques ou de droit. A Metz, Paris ou Bordeaux. A moins que les prochaines élections ne viennent tout chambouler… « Ce serait un honneur d’être députée, réagit l’intéressée. La jeunesse a sa place en politique et j’aimerais la représenter. On laisse trop souvent des personnes qui n’ont pas grandi à notre époque voter des lois qui nous concernent. »

« Je ne vais rien lâcher »

Dans sa circonscription, aujourd’hui détenue par Brahim Hammouche (MoDem) et qui pourrait se représenter, elle devra aussi faire face à Laurent Jacobelli (Rassemblement national). Le porte-parole de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Pas simple ! « Mais je ne vais rien lâcher. Je veux montrer que j’ai ma place », insiste Raphaëlle Rosa, qui a déjà tracté sur différentes manifestations. Avec, inévitablement, des questions sur son âge.

« Soit je le dis, sinon les gens me le demandent », avoue-t-elle. « Je n’hésite pas non plus à le mettre en avant même si ça ne doit pas être un prétexte pour voter pour moi. De toute façon, on ne grandit pas tous de la même façon et, je le répète, la jeunesse a sa place à l’Assemblée nationale. » Réponse le 19 juin au soir. Avant les résultats du bac.