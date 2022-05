Législatives 2022 EN DIRECT : « J’ai essayé mais je n’y arrive plus », Taha Bouhafs jette l'éponge...

8h44 : « Un grand constat d’échec », selon Alexis Corbière

Alexis Corbière a confirmé ce matin sur France 2 le retrait de Taha Bouhafs de la course aux législatives dans la 14ème circonscription du Rhône. « C’est un grand constat d’échec, je prends acte de sa décision et je la respecte (…). Taha bouhafs était l’exemple de ces milieux sociaux, loin de la politique, et qui s’engagent et qui ne sont pas toujours parfaits. Vous êtes parfait vous ? Moi non. Ça me fait de la peine », a souligné le député de Seine-Saint-Denis, assurant que LFI n'avait fait aucune pression pour obtenir ce retrait, réclamé lundi par un de ses alliés, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel.