8h35 : La Nupes, « c’est le mariage de la carpe et du lapin »

Pour le politologue Pascal Perrineau, interrogé sur France Info ce dimanche, « toutes les unions sont fragiles, mais celle-ci le sera particulièrement » car « c’est le mariage de la carpe et du lapin ». Et dans la majorité on se gausse : « Véritable pétaudière », « salmigondis idéologique », a raillé le président LREM de l’Assemblée nationale Richard Ferrand dans l’émission Dimanche en politique sur France 3.

Jean-Luc Mélenchon assume, lui, une certaine radicalité en déclarant sur France Inter/Franceinfo/Le Monde : « Les modérés, une fois arrivés (au pouvoir), ils passent leur temps à avoir peur de leur ombre et ne changent rien. » Et espère que « cette réconciliation sera sincère et que les gens prendront goût à être ensemble. »