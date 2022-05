« C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce avoir été officiellement investi pour la Nouvelle union populaire pour être candidat aux législatives », a déclaré Taha Bouhafs dans un communiqué publié samedi soir. Il représentera la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale dans la 14e circonscription du Rhône (Vénissieux, Saint-Priest, Saint-Fons, Feyzin, Corbas et Solaize).

Dans son communiqué, le journaliste et militant de 25 ans compte représenter tous les habitants « qui peinent à finir le mois et subissent les discriminations au quotidien ». « J’ai grandi dans un quartier populaire, j’ai vécu dans ma chair la précarité, le racisme et les violences d’Etat », écrit-il. Sa candidature reprend des propositions de LFI comme « l’augmentation du smic à 1.400 euros nets » et « le droit à une retraite digne à 60 ans », ainsi que la « création d’une allocation de 1.063 euros pour chaque jeune de 18 à 25 ans ».

Le candidat va porter « une série de plaintes » contre ses diffamateurs

Figure controversée, Taha Bouhafs n’oublie pas cependant les violentes critiques dont il a fait l’objet depuis l’annonce de sa probable investiture. « Depuis 15 jours, je subis une campagne acharnée, massive et organisée de diffamation et d’injure, sur tous les plateaux de télévision et de radio », a-t-il déclaré dans une série de tweets publiés vendredi 6 mai.

Il envisage ainsi de porter « une série de plaintes » contre ceux qui l’ont « diffamé ou injurié », dans les domaines politiques et médiatiques, et vouloir saisir « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l’Arcom), ainsi que le conseil de déontologie du journalisme ».