La claque résonne encore dans toutes les têtes, la gueule de bois persiste pour certains, et l’addition a été salée pour le compte en banque du parti. Bref, LR doit vite se remettre d’aplomb après la défaite de Valérie Pécresse au premier tour de l’élection présidentielle. Et comme certains ouvrent leur dimanche matin avec un verre de scotch, la droite soigne le mal par le mal : une campagne en chassant une autre, c’est l’heure de se tourner vers les législatives.

Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats aux législatives des 12 et 19 juin, sont attendues au Conseil national qui se tiendra à partir de 14 heures ce samedi, à huis clos, au siège du parti à Paris. Au programme : discours des dirigeants Annie Genevard, Christian Jacob et Gérard Larcher, clip vidéo, ainsi qu’une intervention des alliés Centristes Hervé Morin et, par video, Jean-Christophe Lagarde pour l’UDI, avant une conférence de presse de Christian Jacob, président de LR.

Combien de ralliements à la majorité présidentielle ?

Surtout, les candidats se verront remettre une « charte », qu’ils devront signer d’ici au dépôt officiel des candidatures, affirmant leur indépendance politique. En clair, il s’agit de dissuader toute tentation de ralliement à Emmanuel Macron. La grande inquiétude de LR est que certains députés ne passent dans le camp de la macronie pour sauver leur siège. Après le second tour de la présidentielle, plusieurs élus (Damien Abad, Constance Le Grip…) se sont montrés ouverts à un rassemblement, au nom de l’intérêt général, alimentant les spéculations.

La droite s’est aussi inquiétée de rumeurs récurrentes prêtant à Nicolas Sarkozy, reçu mardi encore à l’Elysée, l’intention de négocier avec Emmanuel Macron une série de ralliements chez les sortants. Combien pourraient-ils être in fine ? Un article du quotidien Le Figaro parlait jeudi de « cinq à sept » partants. « On est passé de 60 à 30 et, aujourd’hui, à moins de 10. C’est une moisson très maigre », souligne un député. « Il n’y a pas de double appartenance possible », martèle quant à lui Christian Jacob.

La tentation de jeter l’éponge

L’enjeu est non seulement la survie du parti, mais aussi sa crédibilité, son indépendance et son poids sur la scène politique, après avoir structuré la vie politique française pendant des décennies. Face à la majorité présidentielle, il s’agit donc bien d’apparaître comme une opposition consistante, et non comme une passerelle ou un allié.

Dans ce contexte, la liste des investitures de LREM sera suivie de près, pour voir si la majorité présidentielle met un candidat en face des potentiels transfuges. Jeudi, la première vague a révélé que le député LR de l’Yonne Guillaume Larrivé, qui avait envoyé des signaux insistants, devra finalement affronter un candidat de la macronie. « Une humiliation », estime-t-il, qui « va en refroidir certains ».

Une vingtaine de candidats investis ont déjà préféré jeter l’éponge, après la défaite de la présidentielle. Ayant réuni sa dernière commission d’investiture mercredi, LR a désormais une liste quasiment prête. La plupart des poids lourds (Eric Ciotti, Damien Abad, Aurélien Pradié, Annie Genevard, etc.) rempilent, même si Christian Jacob ne se représentera pas à un sixième mandat. Pour aller « au-delà » de la centaine de députés que compte actuellement LR, son président veut mettre l’accent sur « l’ancrage local », critiquant « parisianisme » et « bureaucratie » des candidats de la majorité.