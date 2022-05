Et si un député du Rassemblement National était élu en Moselle ? C’est en tout cas la volonté de Laurent Jacobelli, le porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Il a annoncé jeudi qu’il se présentait aux élections législatives dans la huitième circonscription de Moselle, qui comprend Hayange, ville symbole de la désindustrialisation dirigée par le RN.

« Si vous me faites confiance, pour être votre nouveau député, je m’engage à m’opposer à la politique du mépris d’Emmanuel Macron, à voter contre la retraite à 65 ans, à refuser toute hausse de vos impôts ou de vos taxes et à défendre nos services publics », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Je me battrai aussi pour augmenter les effectifs de la Police nationale dans nos villes. »

Ancien militant de Debout la France, qui a rejoint le RN en 2017, Laurent Jacobelli est élu au Conseil régional de la région Grand Est depuis 2021. Agé de 52 ans, il avait été candidat du parti d’extrême-droite aux législatives de 2017, dans la dixième circonscription des Bouches-du-Rhône.

Il a choisi comme suppléant Fabien Engelmann, le maire d’Hayange depuis 2014, commune où Marine Le Pen a remporté 58,74 % des voix au second tour de l’élection présidentielle le 24 avril.