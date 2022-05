Au surlendemain de l’accord signé entre Olivier Faure et LFI, le Parti socialiste de l’Hérault est au bord de la sécession. « Cet accord au niveau national, dans l’Hérault on va s’asseoir dessus. Et s’asseoir dessus confortablement. Et ce que je dis pour l’Hérault vaut pour beaucoup de départements. Olivier Faure est légitime pour être secrétaire du Parti socialiste jusqu’au prochain congrès, mais n’a plus aucune légitimité pour faire respecter cet accord qui ne vaut que dalle ». Le sénateur socialiste de l’Hérault Hussein Bourgi et ancien secrétaire fédéral du PS de l’Hérault résume la tempête qui souffle plus largement en Occitanie. Un accord sur lequel doit se prononcer ce jeudi soir le conseil national du PS.

« Aucun élu local n’a été associé aux négociations », fulmine Carole Delga. La présidente de la région, triomphalement réelue en 2021 avec 57,78 % des suffrages dans une triangulaire, fait rapidement les comptes. Le PS devrait se contenter selon cet accord de six circonscriptions sur 49 dans la région, « alors qu’en Occitanie se trouvent un tiers des départements dirigés par le parti socialiste et 30 % des militants socialistes. La gauche c’est nous, explique la présidente de région. L’Occitanie en commun, c’est le PS, le PC, le PRG et la société civile. Je suis pour l’union de la gauche, mais pour la clarté des valeurs en ayant une juste représentation. J’étais prête à un accord électoral sans jamais penser qu’on pouvait arriver à ça. Ni sans avoir discuté au préalable des programmes. »

Trois candidatures déjà annoncées localement

Faisant fi des accords signés à Paris, le PS héraultais a d’ores et déjà annoncé trois candidatures. D’autres vont suivre. Quitte à aller au clash si nécessaire. « Si les instances nationales acceptent l’accord avec LFI, on assume de perdre l’étiquette PS », prévient Julie Garcin-Saudo, candidate sur la 7e circonscription (celle de Sète).

« On sera des insoumis. On n’a pas vocation à être des carpettes sur lesquelles on s’essuie les pieds », prévient Kléber Mesquida, le président du département de l’Hérault, qui n’entend pas pour autant démissionner du PS. Il compte faire opposition « à ceux qui sont allés à la gamelle (…) Je suis pour une refondation complète. Quand un bâtiment se lézarde, on garde les fondations, on le rase et on reconstruit ».

Division à tous les échelons

« A bien des égards, l’accord proposé par la direction du Parti socialiste ne correspond pas aux valeurs qui sont les miennes et à ma vision de notre société, détaille Carole Delga, dans une lettre ouverte adressée aux militants et à la presse. Des rédactions habiles ne peuvent masquer nos divergences avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, un programme auquel je n’adhère pas. »

La position est partagée par de nombreux élus en Occitanie, à l’image du président du Département du Tarn, Christophe Ramond, qui dénonce un accord mortifère : « Quel mépris, quelle méconnaissance de notre force sur notre territoire », s’exclame-t-il. Mais un accord que va en revanche défendre Georges Méric, président du Département de la Haute-Garonne, qui appelle « au rassemblement à gauche. Rassembler est toujours un combat, mais c’est une nécessité. »