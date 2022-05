Sonnée par la débâcle présidentielle, la droite tente de rester debout. Près d’un mois après le score historiquement faible de Valérie Pécresse au premier tour (4,78 %), les Républicains sonnent le tocsin pour les législatives. L’objectif : limiter la casse les 12 et 19 juin prochains en sauvant ce qui peut l’être. Mais la campagne, officiellement lancée samedi, menace de faire imploser le parti car plusieurs élus LR sont tentés de rejoindre la macronie.

« On n’a aucun intérêt à nationaliser le débat »

« Après le coup de massue, comment va la droite ? Pas très bien… », souffle Eric Pauget, député Les Républicains des Alpes Maritimes. « Mais sur le terrain, ce n’est pas aussi dramatique que ce qu’on a vécu à la présidentielle. Je la joue un peu comme si c’était une élection départementale ou municipale. Avoir un visage connu dans nos circonscriptions peut nous sauver. Si on y arrive, ce sera grâce à cet ancrage local ». Telle est la stratégie de la droite : miser sur la bonne implantation du parti pour sauver le maximum des 101 circonscriptions détenues avec les alliés centristes.

« Cette lourde défaite, on fait en sorte de l’effacer avec notre implication sur le terrain. On n’a aucun intérêt à nationaliser le débat, chacun fait sa campagne dans son coin », confirme le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Pour faire oublier la déroute du mois d’avril, certains ont d’ailleurs choisi de se passer du logo Les Républicains sur leurs affiches, à l’image du numéro 3 du mouvement, Aurélien Pradié. « Ce n’est pas par honte, mais dans le Lot, la marque Pradié est plus puissante que le logo LR. Le problème aujourd’hui, c’est le parti, qui n’est plus assez fort par rapport à notre implantation locale », ajoute l’élu du Nord.

La bataille de juin s’annonce néanmoins rude. La droite devra affronter des élus de la majorité présidentielle, des candidats du RN et Reconquête, mais aussi ceux de la gauche unie. A l’inverse, ces derniers tentent de nationaliser au maximum les élections, espérant surfer sur les bons résultats d’avril. « Je ne pense pas que les législatives soient la réplique de la présidentielle. La même Valérie Pécresse a fait en avril 5 % sur des territoires où elle faisait 50 % aux régionales [en juin 2021], balaie Julien Aubert. Il y a une équation différente pour les sortants », espère le député, qui se représente dans le Vaucluse.

Repousser les soucis au lendemain des législatives

Mais Les Républicains veulent surtout éviter l’implosion. Car depuis quelques semaines, plusieurs élus, dont le patron des députés LR Damien Abad, sont suspectés de vouloir rejoindre Emmanuel Macron. Cette stratégie, qui serait poussée notamment par Nicolas Sarkozy, a déclenché de vifs conflits en interne. Pour éviter le chaos, Christian Jacob a tenté d’imposer une ligne claire : « il n’y a pas de double appartenance possible », menaçant d’exclure ceux qui franchiraient le Rubicon. Les hommes et femmes investis par LR devront même signer une « charte » affirmant leur indépendance politique. « Ça va tenir, sinon l’implosion aurait déjà eu lieu. Les quelques départs feront un peu de dégâts, mais la ligne majoritaire sera suivie », avance Philippe Gosselin, député LR de la Manche. Même si le paquebot craquelle, la droite espère arriver à bon port.

« Pour l’instant, on sauve les meubles. Notre avenir dépendra des résultats de juin. Si demain, on est 150 à l’Assemblée ou 40, ce ne sera pas la même chose », évacue Pierre-Henri Dumont. « On est dans le brouillard, totalement. Beaucoup de mes collègues sont silencieux. Mais au lendemain des législatives, on verra concrètement qui siège où ? Si de nombreux élus adhèrent à la structure présidentielle, alors LR aura du mal à survivre », reconnaît Eric Pauget.

« Le divorce entre les Macron-compatibles et les autres doit être soldé. Il y aura une recomposition, complète Julien Aubert. Mais il y a de l’affect, des liens humains, les gens ont pris l’habitude de travailler ensemble, donc ça prend du temps ». Dans les cordes, la droite s’offre encore un peu de répit avant la grande explication.