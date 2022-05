C’est une parole de poids qui vient clairement contrebalancer les réactions hostiles de plusieurs éléphants du Parti socialiste. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, Martine Aubry s’est dite favorable à la proposition d’accord entre le PS et LFI en vue des législatives qui doit être validée jeudi soir par le conseil national du PS.

« Je partage les propositions de justice sociale comme l’augmentation du pouvoir d’achat, la retraite à 60 ans pour tous ceux que le travail a usés, la défense des services publics, en particulier l’école et la santé, l’égalité hommes -femmes, le développement de la culture » assure ainsi la maire de Lille.

Mon communiqué à la suite du projet d’accord entre le @partisocialiste et @FranceInsoumise pic.twitter.com/0HX8M6YJwc — Martine Aubry (@MartineAubry) May 5, 2022

Inquiète sur le volet européen

Même si l’ancienne première secrétaire du parti à la rose (2008-2012) ne cache pas ses inquiétudes sur le volet européen. « Chacun imagine que cet accord ne correspond pourtant pas en tout point à mes convictions profondes. J’ai des réserves majeures concernant l’Europe. Je suis profondément européenne. La désobéissance aux traités et directives n’est pas une option. Leur révision pour plus de justice sociale et écologique, en revanche, doit être notre objectif. », poursuit Martine Aubry.

« J’appelle les socialistes à valider cette proposition d’accord »

Reste que l’ex-ministre de la gauche plurielle est bien consciente des aspirations des électeurs de gauche qui souhaitent l’union dans leur grande majorité. « Les électeurs de gauche ont exprimé lors du premier tour des élections présidentielles, une forte aspiration au rassemblement et à l’unité. Ce message, il faut l’entendre. C’est pourquoi, j’appelle les socialistes à valider cette proposition d’accord », insiste la maire de Lille qui glisse au passage un petit tacle au quinquennat Hollande (2012-2017), souvent synonyme de déception à gauche.

« Pour celles et ceux d’entre nous qui mesurent encore à quel point certaines réformes lorsque nous étions au pouvoir se sont éloignées de nos valeurs, et ont sapé la confiance que les Français avaient en nous, je pense que le devoir du Parti socialiste est désormais de se remettre au travail ». Message envoyé aux Cambadélis, Ayrault, Le Foll et surtout François Hollande, tous vents debout contre un accord que Martine Aubry a décidé de soutenir.